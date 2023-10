Den iranske pige Armita Geravand er død efter en påstået konfrontation med moralpolitiet 1. oktober.

Det oplyste det officielle iranske nyhedsbureau, Irna, lørdag ifølge Reuters.

16-årige Geravand har ligget i koma siden en konfrontation med det iranske moralpoliti. For en uge siden oplyste iranske statsmedier, at hun var hjernedød efter at have pådraget sig hjerneskader.

Det får nu den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) til at reagere.

Armita Geravand er død efter at have været i det iranske moralpolitis varetægt.

»Det er hjerteskærende at høre, at den unge Armita Geravand er død i Iran. Omstændighederne omkring hendes død skal undersøges. Gentager vores opfordring til at opretholde menneskerettighederne,« skriver Lars Løkke Rasmussen på X.

Menneskerettighedsorganisationen Hengaw har tidligere beskrevet, at Geravand blev overfaldet af det iranske moralpoliti i en metro for at bryde landets hijablove.

Iranske myndigheder er kommet med en anden udlægning af hændelsen 1. oktober 2023. De har i stedet sagt, at Geravand besvimede på grund af lavt blodtryk.

Geravand-sagen er blevet sammenlignet med den om 22-årige Mahsa Amini, der mistede bevidstheden i det iranske moralpolitis varetægt. Hun lå i koma i tre dage, inden hun døde 16. september 2022.

Ifølge familien døde hun af slag på hoved og krop. Myndighederne har sagt, at hun døde som følge af allerede eksisterende helbredsproblemer.

Efter hendes død var der i Iran nogle af de største protester mod landets præstestyre, siden det indtog magten efter en revolution i 1979.

Iransk lov, som er bygget på landets fortolkning af sharia, kræver, at kvinder dækker deres hår med en hijab og iklæder sig løstsiddende og lange klæder.

Det er moralpolitiets opgave at håndhæve loven.

Lars Løkke Rasmussen har reageret på, at den iranske kvinde Armita Geravands død.

Reglerne blev indført i forbindelse med den iranske revolution i 1979.

Da blev det eksisterende, sekulære styre omstyrtet og udskiftet med et islamisk præstestyre, som er baseret på sharialov.