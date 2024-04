En sag om flere rettigheder til unge mennesker har fået løsgænger Mike Fonseca til at stemme imod regeringen.

Hidtil har Fonseca ellers holdt sig til at stemme med SVM-regeringen, når der har været afstemninger i Folketinget.

Men det var altså lige indtil det kom til et spørgsmål om, hvor gammel man skal være for at kunne stemme til Europa-Parlamentsvalg.

Alternativet har nemlig fremsat et forslag om, at aldersgrænsen skal sættes ned fra 18 til 16 år.

Det forslag synes Mike Fonseca er så godt, at han som et ud af 22 mandater bestående af Alternativet, Enhedslisten, Radikale Venstre og SF stemte for forslaget.

Med 87 mandater imod blev forslaget dog forkastet.

Til B.T. forklarer Fonseca, at han mener, man burde prøve at lave en forsøgsordning med valgret til 16-årige for at se, om det på sigt kunne udbredes til folketingsvalg, hvis der er gode erfaringer med det.

»Det giver god mening, når man kigger på, hvordan unge er i dag,« siger Mike Fonseca.

Han henviser til, at en såkaldt Demokratikommission fra Dansk Ungdoms Fællesråd har vist, at det kan være hensigtsmæssigt med en forsøgsordning før man overvejer at sænke valgretsalderen til folketingsvalg.

Hvornår synes du egentlig, at man er voksen?

»Det er jo et svært spørgsmål. Jeg synes, at det giver mening med sådan en forsøgsordning her. Som det er i dag, har man jo rettigheder til det meste, når man er 16 år. Det giver anledning til at se på, om man ikke også skal kunne stemme.«

Som 16-årig må man da end ikke gå ned og købe en flaske vodka i kiosken?

»Der er jo flere nuancer i det her, og det er en balance. Min holdning er, at det er en god idé at vi prøver med en forsøgsordning at se, om det kunne fungere med at give de 16-årige stemmeret,« siger Mike Fonseca.

Mike Fonseca har tidligere markeret sig som en fortaler for at give unge i Danmark flere juridiske rettigheder.

I et indlæg hos Altinget har han blandt andet tidligere skrevet, at han mener, at han »betragter personer på 15-17 år som modne til at træffe væsentlige valg, delvis myndige og med rettigheder til det meste.«

Indlægget hos Altinget blev bragt få dage før Mike Fonseca i februar vendte tilbage til Folketinget.

Han have været på sygeorlov siden det i november kom frem, at han som 28-årig var blevet kæreste med en pige på 15 år.

Det fik partiformand Lars Løkke Rasmussen til med det samme at smide ham ud af Moderaterne, og efterfølgende til at opfordre Fonseca til at nedlægge sit mandat.

Det nægtede Fonseca altså, og i dag er han en af Folketingets i alt fire løsgængere.

