På overfladen er der overraskende ro på tøjlerne i Dansk Folkeparti. Ingen slagsmål i pressen og ingen personangreb.

Ja, faktisk proklamerede Kristian Thulesen Dahl efter krisemødet i Fredercia i lørdags, at partiets hovedbestyrelse var helt enige om, hvordan og hvornår der skal vælges en ny partiformand.

Men under overfladen er der langtfra enighed i Dansk Folkeparti.

B.T. har talt med flere kilder i de inderste kredse i det magtspil, der lige nu udspiller sig i partiet.

På det 'fredfyldte' hovedbestyrelsesmøde i lørdags blev fronterne i virkeligheden trukket hårdt op.

Et mindretal i hovedbestyrelsen med blandt andre EP-medlem Peter Kofod og DFU-formand Tobias Weische krævede, at formandsvalget blev udsat til marts, hvor retssagen i Østre Landsret mod Morten Messerschmidt er overstået.

Men det fik folk som Martin Henriksen, Liselott Blixt og Merete Dea Larsen til at indlede det, der virkede som et koordineret modangreb.

De tre tunge DFere kaldte det 'uansvarligt' og 'håbløst' at trække formandsvalget i langdrag. Tonen var kontant, indtil Kristian Thulesen Dahl fik landet konflikten gelinde, fortæller kilder i B.T.

Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt forlader gruppemøde på Christiansborg onsdag den 18. november 2021.. (Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix) Foto: Nils Meilvang Vis mere Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt forlader gruppemøde på Christiansborg onsdag den 18. november 2021.. (Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix) Foto: Nils Meilvang

Nu kender vi to vigtige datoer: 7. januar, hvor formandskandidater senest skal melde sig. Og 23. januar, hvor DF skal holde ekstraordinært årsmøde og vælge ny partiformand.

Ifølge B.T.s kilder er Morten Messerschmidt, Pia Kjærsgaard, Peter Kofod og en lille kreds af trofaste støtter ved at lægge en plan for, hvordan de vil overtage formandsposten.

Lige nu arbejdes der blandt andet med en model, hvor Messerschmidt stiller som formandskandidat med Peter Kofod som en slags næstkommanderende, der kan indtræde som fungerende formand, hvis Messerschmidt bliver dømt i Landsretten og efterfølgende erklæret uværdig til at sidde i Folketinget. Det fortæller flere af B.T.s kilder i partiet.

Desuden vil Peter Kofod, der sidder i Europa-Parlamentet, kunne gå efter posten som organisatorisk næstformand, som Thulesen Dahls tætte allierede Carl Christian Ebbesen sidder på i dag.

Peter Kofod ankommer til mødet. Dansk Folkepartis hovedbestyrelse holder ekstraordinært møde om formand Kristian Thulesen Dahls ønske om at trække sig, på Trinity Hotel & Konference Center i Fredericia, lørdag den 20. november 2021.. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker Vis mere Peter Kofod ankommer til mødet. Dansk Folkepartis hovedbestyrelse holder ekstraordinært møde om formand Kristian Thulesen Dahls ønske om at trække sig, på Trinity Hotel & Konference Center i Fredericia, lørdag den 20. november 2021.. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker

Sagen mod Messerschmidt ventes først afgjort tre uger efter formandsvalget.

Lige nu har Messerschmidt-gruppen snøren ude blandt de stærke profiler i baglandet for at få at vide, om der er fuld opbakning til Messerschmidt som formand, selvom svindelsagen stadig hænger som en tung skygge over ham.

Den store joker i kabalen er stadig Inger Støjberg. Hvis hun vil byde sig til som formand, falder hele kabalen i DF til jorden. Og det samme gør Messerschmidts formandskandidatur.

»Hvis Inger Støjberg gerne vil være formand for Dansk Folkeparti, så tror jeg allerede nu her i aften, at jeg kan sige, at så vil jeg klappe i mine små hænder. Så stiller jeg ikke op,« lød det fra Messerschmidt onsdag aften i programmet Lippert på TV 2 News.

Ifølge B.T.s oplysninger har Inger Støjberg løbende kontakt med ledende folk i Dansk Folkeparti. Både på telefon og sms.

Men før Rigsretssagen mod hende er afgjort i midten af december, vil hun ikke melde ud, om hun er i spil som formand i DF. Heller ikke til ledende folk i DF.

»Det er ikke en hemmelighed, at der er en række DFere, som har spurgt,« sagde Inger Støjberg til TV 2 onsdag.

Ifølge B.T.s kilder er både lejren omkring Messerschmidt og grupperingen omkring Thulesen Dahl og Martin Henriksen, som også bejler til formandsposten, klar til at give Inger Støjberg formandsposten.