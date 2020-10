Frank Jensens fald er det gamle regimes fallit og en kulmination for MeToo-bevægelsen, mener Information.

I avisernes ledere tirsdag er der enighed om, at den eneste mulighed for Frank Jensen (S) var at gøre, som han gjorde mandag. Nemlig at sige farvel til politik.

Politiken og Information fremhæver samtidig Frank Jensens bratte exit som en sejr for MeToo-bevægelsen.

- Frank Jensens exit bør ikke alene blive skelsættende i hans politiske liv, men også for hele MeToo-bevægelsen, der har forandret dansk politik med en kraft, de færreste havde forudset, skriver chefredaktør Christian Jensen i Politikens leder.

Informations chefredaktør, Rune Lykkeberg, skriver, at de offentlige afsløringer om krænkelser begået af Frank Jensen var brutale, men tilsyneladende også nødvendige.

- Når en magtfuldkommen overordnet som Frank Jensen ikke bliver draget til ansvar og i årtier kan slippe afsted med forulempelser af underordnede, er den brutale offentlige afsløring den eneste metode, som kan drage ham til ansvar.

- Frank Jensens fald er det gamle regimes fallit, det er en sejr for de unge kvinder, som sagde fra, og en foreløbig kulmination for MeToo-bevægelsen i Danmark, skriver Rune Lykkeberg i sin leder i Information.

Frank Jensen meldte mandag sin afgang som overborgmester i København og næstformand i Socialdemokratiet efter en række anklager om krænkelser begået af ham.

Berlingskes chefredaktør, Mette Østergaard, fremhæver i sin leder, at Frank Jensen kunne være sluppet billigere, hvis Socialdemokratiet havde taget hånd om sagerne tidligere.

- Hvis ledelsen, linjen og den rettidige omhu havde været på plads, havde vi ikke behøvet en så stor, offentlig debat, som den, der nu rejste sig.

- Socialdemokraterne og Frank Jensen har selv skabt situationen ved ikke at handle med alvor i tide over for konkrete sager og klager. Der ligger ansvaret, skriver Mette Østergaard.

Avisen henviser blandt andet til en konkret sag fra 2011, som kunne være håndteret bedre allerede dengang.

/ritzau/