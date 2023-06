Forestiller du dig, at børn rundt i de danske daginstitutioner sidder foran en iPad i timevis? Så vil du måske være enig med regeringen i, at skærmtiden skal begrænses.

Netop dét eksempel har Venstres mangeårige undervisningsordfører, Anni Matthiesen, brugt til at forklare, hvad regeringen vil have sat en stopper for:

»Vi er nødt til at få præciseret, at tanken ikke er, at man placerer børnene i en rundkreds og sætter en iPad foran dem, og så sidder de og kigger på den i flere timer,« udtaler hun til Radio4.

Men Anni Matthiesen kan ikke pege på et eneste sted, hvor det faktisk sker, da B.T. beder hende om et eksempel.

Og en forsker bag én af de to rapporter, Undervisningsministeriet henviser til som vidensgrundlag, afviser fuldstændig påstanden.

»Det passer simpelthen ikke,« siger Andreas Lieberoth, lektor ved Aarhus Universitet og medforfatter til en national kortlægning af brugen af digitale medier i børnehaver og vuggestuer fra 2020.

Hvad vil regeringen? Mandag meldte børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) ud i en pressemeddelelse, at han vil ændre lovgivningen, så 0-6-årige børn »ikke længere eksponeres for skærme, mens de er i dagtilbud«. Også Socialdemokratiets Astrid Kragh har talt om behovet for, at det »skal være skærmfrit for de helt små børn, når de er i vuggestuer og børnehaver«. Herefter fik Venstre travlt med at slå fast, at det altså ikke er et forbud, regeringen ønsker. Venstre vil blot ændre loven, så det snarere er undtagelsen end reglen, at pædagogerne bruger skærme. Det skal altså fortsat være muligt for forældre at tjekke børnene ind og ud på en skærm, mens pædagogerne eksempelvis stadig skal kunne sætte musik på, mener Venstre og regeringen.

Kortlægningen viser, at den gennemsnitlige tid, børnene sidder bag skærmen i vuggestuer og børnehaver langtfra kan tælles i timer.

Tværtimod: Typisk bruger børnene ifølge rapporten maksimalt 10 minutter om dagen på 'skærmaktiviteter'.

Undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) vil ændre loven, så 0-6-årige børn ikke længere eksponeres for skærme, mens de er i dagtilbud.

Konklusionen i rapporten lyder også:

»På trods af forestillinger om det modsatte, så bliver digitale medier heller ikke brugt til at passivisere børn i institutionerne – tværtimod.«

Derfor er lektor Andres Lieberoth noget uforstående over for Anni Matthiesens udtalelse - og over at regeringen i det hele taget bruger kortlægningen som belæg for, at der er behov for drastiske ændringer ude i institutionerne.

»Det lyder, som om politikerne har fået en fiks idé om, at der er rigtig meget skærm i daginstitutionerne, men det passer i hvert fald ikke ifølge vores forskning. Det er nogle meget fortegnede billeder, politikerne har i deres fortællinger,« siger Andreas Lieberoth og tilføjer:

»Det er da lidt bekymrende, at politikerne ikke lader til at have ulejliget sig med faktisk at sætte sig ind i, hvad der sker i praksis ude i virkeligheden. Det er rigtigt, der er iPads, men det er da vigtigt at have proportionerne med.«

Sådan bliver iPads brugt Ifølge en national kortlægning af brugen af digitale medier i børnehaver og vuggestuer bruger børn typisk (70 %) maksimalt 10 minutter dagligt på skærmaktiviteter. Det er langtfra kun iPads, men kan også være små robotter eller andre gadgets, der indgår som digitale aktiviteter. For eksempel bliver iPads nogle steder brugt som 'mikroskoper', hvor børnene gennem iPad'en kan se organismer tæt på. Ofte bliver de også brugt til at afspille en sang eller vise en dans. Nogle steder bruges iPads også til computerspil. Et sted er der et eksempel på, at børnene spiller et computerspil om kodning i selskab med en pædagog.

B.T. har over flere dage forsøgt at få et interview med Anni Matthiesen (V) om, hvorfra hun har eksemplet med børn, der sidder og ser iPad i flere timer i daginstitution.

Hun har afvist at stille op til interview, og Venstre har i stedet sendt en skriftlig kommentar, der ikke svarer på spørgsmålene.

Undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) har sendt et skriftligt svar, hvor han blandt andet skriver, at lovændringen ikke »skal være fjollet«, og at iPads stadig skal kunne bruges til musik og dans med børnene.

»Det væsentlige er, at børn ikke sidder og kigger ind i en skærm, når de er i deres dagtilbud. Og det ønske står jeg fuldstændig på mål for,« lyder svaret, hvor han også forholder sig til forskerens kritik:

»Medieforskere og deres undersøgelser er meget relevante i diskussionen af børns brug af skærme, men det kan ikke stå alene. Jeg mener også, at det er relevant at inddrage sundhedseksperter og lytte til nogle af de bekymringer, der fylder stadigt mere i diskussionen om børns forhold til skærme.«