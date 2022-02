En spionchef sidder varetægtsfængslet, og en tidligere Venstre-minister er sigtet for landsforræderi.

Lækagesagen i Forsvarets Efterretningstjeneste er blevet kaldt en af de største danske skandaler i efterkrigstiden, og partilederne har igen og igen afkrævet svar fra Mette Frederiksen.

Særligt efter tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) blev sigtet for landsforræderi efter udtalelser i pressen.

Men nu kan B.T. afsløre, at de fleste partiledere faktisk er orienteret om flere detaljer i spionskandalen.

Det skete på et møde sent tirsdag eftermiddag 25. januar hos justitsminister Nick Hækkerup, erfarer B.T. fra flere af hinanden uafhængige kilder.

På mødet fik partilederne dog ikke alle detaljer i sigtelserne mod FE-chef Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen. I stedet fik de blandt andet forelagt, hvor langt politiet er i forhold til sagen mod Findsen – der siden 10. januar har siddet varetægtsfængslet – herunder indsamling af bevismateriale.

Tirsdag smed Mette Frederiksen en lille bombe i Folketingssalen, da hun under en ophedet debat om FE-skandalen med Jakob Ellemann-Jensen pludselig sagde, at Venstre-formanden var orienteret om detaljer i sagen.

»Det er ikke en sag, der egner sig til Folketingssalen. Slet ikke, når både spørger og svarer er bekendt med indholdet af sagen,« lød det pludselig – og bestemt – fra statsministeren.

Venstre-nestor Claus Hjort Frederiksen er sigtet i FE-skandalen og kan risikere op til 12 års fængsel. Foto: Mathias Svold

Efterfølgende blev både Frederiksen og Ellemann udfrittet af pressen om, hvilken orientering Venstre-formanden havde fået.

»Jeg har modtaget en orientering. Den har jeg ikke modtaget fra statsministeren. Jeg har ikke indsigt i det konkrete indhold i sigtelserne,« sagde Jakob Ellemann-Jensen.



»Men jeg må tilstå, at jeg troede, at når man fik sådan en orientering, så holdt man bøtte om det. Så det har jeg gjort, indtil statsministeren gjorde noget andet,« tilføjede han.

Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance har over de seneste dage krævet mere information i sagen, især hvis man i Folketinget skal stemme for at ophæve Claus Hjort Frederiksens parlamentariske immunitet.

Også hos regeringens støtteparti Enhedslisten har man efterspurgt en grundigere orientering fra regeringen.

»Denne sag er omgærdet af mystik. Der er nogle ting, som vi har ønsket at få frem. Jeg har længe efterspurgt en orientering i Folketinget om eksempelvis sigtelserne, men det har vi ikke fået,« siger forsvarsordfører Eva Flyvholm til Berlingske.

Men på intet tidspunkt har partilederne sagt offentligt, at de har fået nogen form for orientering fra regeringen i sagen.

Både den tidligere FE-chef Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen er sigtet efter § 109 i straffeloven. Det er en paragraf for landsforræderi, der kan give op til 12 års fængsel.

I sidste uge løftede Claus Hjort Frederiksen lidt af sløret for, hvorfor han er sigtet for landsforræderi. Det drejer sig ifølge ham selvom udtalelser til pressen om fortrolige oplysninger.

'Jeg har i torsdags for første gang set det materiale, som ligger til grund for sigtelsen. Det bevogtes som statshemmeligheder, selvom det ikke er det. Jeg kan konstatere, at det er avisartikler og debatter foregået i fuld offentlighed. Der er absolut intet med blå briller og skæg,' skriver han blandt andet i et opslag på Facebook.