Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Trumps stabschef trækker Ukraine-indrømmelse tilbage

Den amerikanske præsident Donald Trumps stabschef, Mick Mulvaney, trækker en kontroversiel udtalelse om økonomisk hjælp til Ukraine tilbage. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Mulvaney siger sent torsdag aften dansk tid, at præsident Donald Trump aldrig stillede krav til Ukraine om at undersøge en påstand om det amerikanske præsidentvalg i 2016 til gengæld for at udbetale 391 millioner dollar i støtte til Ukraines militær.

Læs mere her

Den amerikanske energiminister træder tilbage

USA's energiminister, Rick Perry, trækker sig fra posten. Det oplyser USA's præsident, Donald Trump, natten til fredag dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Rick Perry har været involveret i den rigsretsproces, som Demokraterne i Kongressen har indledt mod Trump. »Rick har gjort et fantastisk arbejde, men tiden er kommet. Tre år er lang tid,« siger Trump.

Læs mere her

Søn af mafiaboss El Chapo er anholdt af mexicansk politi

Mexicanske sikkerhedsstyrker har anholdt den fængslede mafiaboss Joaquin "El Chapo" Guzmans søn. Det oplyser de mexicanske medier Televisa og Milenio, skriver nyhedsbureauet Reuters. Den mexicanske regering har siden hen bekræftet anholdelsen. Det drejer sig om Ovidio Guzman, der er en af "El Chapos" tre sønner.

Læs mere her

ARKIVFOTO af Joaquin 'El Chapo' Guzman. Foto: Henry Romero Vis mere ARKIVFOTO af Joaquin 'El Chapo' Guzman. Foto: Henry Romero

Amnesty: Tyrkiet begår krigsforbrydelser i Syrien

Tyrkiske styrker og deres allierede har ifølge Amnesty International begået krigsforbrydelser under deres offensiv mod kurdiske styrker i det nordøstlige Syrien. Amnestys anklage bygger på udsagn fra øjenvidner, videooptagelser og medicinske rapporter, oplyser organisationen i en pressemeddelelse natten til fredag.

Læs mere her

I alt 97 personer er anholdt under protester i Catalonien

I alt 97 personer er blevet anholdt rundt om i Catalonien, siden protesterne begyndte. Det oplyste Spaniens indenrigsminister, Fernando Grande-Marlaska, torsdag. Separatisterne har opfordret til en generalstrejke og store demonstrationer fredag.

Læs mere her

Diplomat tager afstand fra Trump under høring i Ukraine-sag

USA's præsident, Donald Trump, og hans personlige advokat Rudy Giuliani har bragt emner om amerikansk politik op i samtaler med Ukraines præsident. Det bekræfter USA's EU-ambassadør, Gordon Sondland, under en høring i Kongressen torsdag.

Læs mere her