Krigen mellem Rusland og Ukraine har sat fornyet fokus på de russiske oligarker, der frygter for deres formue og i nogles tilfælde bliver direkte indblandet i krigsforhandlingerne.

Men hvem er de russiske oligarker? Og hvor tæt et forhold har de til Putin? B.T. gennemgår her nogle af de mest markante af dem.

Mikhail Fridman

Den ukrainskfødte russiske milliardær Mikhail Fridman har både russisk og israelsk statsborgerskab og er ifølge Forbes verdens 161. rigeste mand med en formue vurderet til 84 milliarder kroner.

Mikhail Friedman har skabt en formue og er en af verdens rigeste mænd. Foto: ALEXANDER SIZUKHIN Vis mere Mikhail Friedman har skabt en formue og er en af verdens rigeste mænd. Foto: ALEXANDER SIZUKHIN

Den 57-årige milliardær opholder sig mest i London, hvor han ejer et hus i London til knap 600 millioner kroner. Han har skabt sin formue på olie, telebranchen og på at skabe banken Alfa Bank, som er den største ikke statskontrollerede bank i Rusland.

Fridman sagde for nogle dage siden på en pressekonference i London, at krigen var en tragedie for både russere og ukrainere. Han turde dog ikke kritisere Putin mere direkte, da han mente, at personlige kommentarer kunne udgøre en sikkerhedsrisiko ikke bare for ham selv – men også for hans ansatte.

Den rige russere insisterer på, at han har skabt sin formue uafhængigt af Putin, selv om flere kritikere betvivler det.

Fridman er blevet blev ramt af EU-sanktionerne mod Rusland, der forhindrer pengeoverførsler. Han er dog ind til videre ikke blevet sanktioneret af Storbritannien.

Mikhail Friedman ses her med Putin. Foto: YURI KADOBNOV Vis mere Mikhail Friedman ses her med Putin. Foto: YURI KADOBNOV

Friedman har to døtre med sin ekskone Olga, som han mødte på universitet. Parret er siden blevet skilt, og han er nu gift med Oksana Ozhelskaja. Parret har to børn.

Roman Abramovitj

Den 55-årige oligark Roman Abramovitj er måske bedst kendt for sit ejerskab af den britiske fodboldklub Chelsea.

Abramovitj, der ejer verdens næststørste yacht, Eclipse, har skabt sin formue på olie, gas og stål, og med en formue på knap 84 milliarder kroner er han ifølge Forbes verdens 142. rigeste mand.

Roman Abramovitj har en del at tænke over. Foto: ARND WIEGMANN Vis mere Roman Abramovitj har en del at tænke over. Foto: ARND WIEGMANN

Abramovitj har været gift tre gange og har syv børn – og et ret nært forhold til den russiske præsident, Vladimir Putin, hvilket også kom til syne, da han de seneste dage har deltaget som mægler i forsøgene på fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine.

Men Abramovitjs tætte forhold til Putin har også gjort ham bekymret for, at han kan blive ramt hårdt af sanktioner fra Vesten og især fra Storbritannien, hvor han bor.

For at undgår sanktioner overgav Abramovitj allerede den 26. februar styringen af Chelsea til andre, og i britiske medier spekuleres der i, om han helt vil sælge klubben, som han har ejet siden 2003.

Ifølge The Guardian menes det, at Abramovitj desuden allerede begyndt at sælge ud af sine britiske ejendomme.

Vladimir Putin ses her med Roman Abramovitj under et møde i Moskva i 2005. Foto: VLADIMIR RODIONOV Vis mere Vladimir Putin ses her med Roman Abramovitj under et møde i Moskva i 2005. Foto: VLADIMIR RODIONOV

Oleg Deripaska

Den 54-årige Oleg Deripaska har skabt sin formue på 21 milliarder kroner gennem sibirisk aluminium, men har også aktiver i energi-, bygge og landbrugsbranchen.

Deripaska har siden 2018 været på den amerikanske sanktionsliste grundet sit tætte forhold til den russiske regering, og FBI har i 2021 ransaget flere af hans ejendomme i USA, da han er mistænkt for at hvidvaske penge.

Den russiske rigmand blev født i Moskva, men voksede op i den russiske del af landet tæt ved Sortehavet. Han har studeret fysik på universitetet i Moskva og påstår, at han efter Sovjetunionens fald sultede, så han ved siden af sine studier måtte arbejde som håndværker for at få råd til mad.

Vladimir Putin sammen med Oleg Deripaska i 2008. Foto: ILIA PITALEV Vis mere Vladimir Putin sammen med Oleg Deripaska i 2008. Foto: ILIA PITALEV

Han har ikke fortalt detaljeret om, hvordan han skabte sin formue eller fik andel i de sibirske aluminiumminer. En tid havde han et partnerskab om aluminium med Roman Abramovitj. Deripaska, der er gift og har to børn, var engang en af Ruslands rigeste mænd, men mistede en stor del af formuen under finanskrisen i 2007-2008.

Den rige russer er en af de oligarker, der de seneste dage har udtrykt deres holdning til krigen. Han har offentligt sagt, at han mener, at fred ‘er meget vigtigt’, men har ikke direkte kritiseret Putin.

Vladimir Jakunin

Den 73-årige Vladimir Jakunin har gennem mange år haft tætte forbindelser til Putin og menes at være en del af Putins indercirkel. De lærte hinanden at kende, da de begge arbejdede på rådhuset i Skt. Petersborg i 90erne. Derudover havde Jakunin i mange år et sommerhus – en russisk datja – tæt ved Putins sommerhus.

Vladimir Jakunin har været topchef for de russiske jernbaner. Foto: RIA NOVOSTI Vis mere Vladimir Jakunin har været topchef for de russiske jernbaner. Foto: RIA NOVOSTI

Vejen til Jakunins milliardformue kendes ikke eksakt, men han har tidligere både været KGB-agent og direktør for de russiske jernbaner.

Reuters har dog tidligere beskrevet, hvordan de russiske jernbaner virkede, som om de var blevet brugt til at hvidvaske penge.

Antikorruptionsaktivisten Aleksej Navalnyj har desuden anklaget Jakunin for at have stjålet store summer fra den russiske stat.

Vladimir Jakunin har været sanktioneret af USA gennem flere år.

Vladimir Putin kender Vladimir Jakunin ganske godt. Foto: MAXIM MARMUR Vis mere Vladimir Putin kender Vladimir Jakunin ganske godt. Foto: MAXIM MARMUR

Hans ældste søn, Andrej Jakunin, har offentligt taget afstand fra krigen:

»Please, lad være med at sætte lighedstegn mellem russere, den russiske stat og den russiske regering. Der er mange russere, der er meget imod den nuværende militære aktion, og jeg er en af dem,« skrev han søndag på de sociale medier ifølge The Wall Street Journal.

Alisjer Usmanov

Med en formue på knap 95 milliarder kroner, var den 68-årige Usmanov verdens 99. Rigeste mand i 2021.

Vladimir Putin ses her foran Alisjer Usmanov. Foto: MICHAEL KLIMENTYEV Vis mere Vladimir Putin ses her foran Alisjer Usmanov. Foto: MICHAEL KLIMENTYEV

Usmanov tjente sin første formue på at producere plastikposer i Sovjetunionen, hvor den slags var en sjældenhed. Men efterfølgende har han skabt en større formue på metal og gas.

Han har desuden ejet 30 procent af aktierne i den britiske fodboldklub Arsenal, som han dog solgte for knap fem milliarder kroner i 2018.

Usmanov, der er erkendt for sine tætte forbindelser til Putin, har fået sine økonomiske midler indefrosset af EU grundet Putins invasion af ukraine.

Usmanov har været formand for det internationale fægteforbund, men valgte at træde tilbage for en tid efter sanktionerne. Han mener, at sanktionerne er uretfærdige:

»Jeg mener, at sådanne beslutninger er uretfærdige, og grundene som skal retfærdiggøre sanktionerne er falske samt ærekrænkende beskyldninger, der skader min ære, værdighed og forretningsomdømme,« har han udtalt.

Usmanov er født i Usbekistan, hvor hans far var anklager. Usmanov er gift med Irina Viner. Han har ingen biologiske børn.

Kilder: The Wall Street Journal, BBC, Forbes, The Guardian, Reuters.