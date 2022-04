Den hundrede år gamle ismejeri Hansens Flødeis skifter navn.

Familievirksomheden – der blev stiftet af de nuværende direktørers oldefar Hans Hansen tilbage i 1922 – dropper nemlig flødeisen i navnet.

Det oplyser virksomhedens direktører, brødrene Rasmus og Anders Eibye Hansen, i en pressemeddelelse.

Dermed går det traditionsrige ismejeri Hansens Flødeis altså nu blot under navnet Hansens.

Omtrent 90 procent af al omsætningen i ismejeriet kommer dog stadig fra flødebaseret is, men navneskiftet skal signalere, at det ikke nødvendigvis fortsætter sådan.

»De seneste år har vi introduceret flere og flere isvarianter, der er lavet på andet end fløde, og vi er på vej med et endnu bredere udvalg. Derfor er det tid til, at det er vores familienavn, i stedet for en istype, man skal kende os på,« forklarer direktør Rasmus Eibye Hansen.

Hansens formoder nemlig, at plantebaseret is vil vinde frem i de kommende år.

»Vores oldefar var en af de første herhjemme, der begyndte at sælge iscreme, som man kaldte det dengang. Så vi ser os selv som en del af en håndværkstradition, hvor man hele tiden udvikler og forbedrer. Derfor vil vi ikke bare lave det, vores familie altid har gjort. Vi vil skubbe til opfattelsen af, hvad der er god is herhjemme,« forklarer ismejeriets anden direktør, Anders Eibye Hansen.

Hansens Ismejeri i Jægerspris, onsdag den 15. juni 2020. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Hansens Ismejeri i Jægerspris, onsdag den 15. juni 2020. Foto: Ida Marie Odgaard

De to isbrødres tillid til den plantebaserede is blev også dokumenteret så sent som i sidste uge.

Her kunne Børsen skrive, at Hansens-direktørerne havde købt sig ind i ejerkredsen og genoplivet konkursramte Nicecream, der laver vegansk is baseret på kokosmælk.

Det er ikke første gang, Hansens Flødeis – som det stadig hed dengang for to år siden – har vakt opsigt med et navneskift.

I sommeren 2020 oplyste familievirksomheden nemlig, at den velkendte Eskimo-is skiftede navn til O'Paya.

De blev dermed den første i rækken af ismejerier, der til stor debat lagde afstand til brugen af ordet eskimo, som kan opfattes som en nedladende og fremmedgørende betegnelse for inuitter.

»Vi lever i en ny tid, hvor der er et godt og sundt fokus på minoriteter og ulighed. Der er kastet nyt lys over, hvad vi kalder hinanden og hvordan produktnavne kan afspejle en gammel og mere uoplyst tid,« lød det dengang fra direktørbrødrene.