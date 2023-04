Lyt til artiklen

Efter fem år som 'X Factors' største succes, valgte Thor Farlov og Anthon Edwards i 2020 at gå hver til sit.

Thor Farlov udgav blandt andet albummet 'Nye minder', mens Anthon Edwards udsendte en række singler, blandt andet i samarbejde med Burhan G, men det har ikke været nemt at 'gå solo', fortæller Thor Farlov, da B.T. møder ham onsdag aften til premieren på filmen 'Underverden 2'.

»Jeg har kæmpet lidt efter covid-19. At skulle arbejde videre og hele tiden fortælle folk, at det er det her, jeg vil. Jeg er blevet mødt af spørgsmålet, 'hvorfor går du ikke bare tilbage (Til Citybois, red.), men nu begynder jeg endelig at få høstet lidt.«

Det sidste fortæller han med et smil, for efter et par år med corona-nedlukninger, kan Thor Farlov nu langt om længe få lov at spille sine egne koncerter.

»Jeg skal blandt andet spille i Store Vega lige om lidt, og til sommer skal jeg ud på en masse festivaler og for første gang spille i mit eget navn. Endelig sker der lidt, og folk begynder at tage musikken seriøst. Så jeg er en meget glad fyr lige nu.«

Thor Farlov kan derudover ikke garantere en snarlig Citybois-reunion, men tilføjer:

»Jeg elsker ham (Anthon, red.) af hele mit hjerte. Det ser sort ud lige nu, i forhold til at lave musik sammen, fordi vi begge er på hver vores rejse, men jeg vil aldrig udelukke noget. Men der er i i hvert fald kun kærlighed til den gamle. Han er som et familiemedlem for mig.«

Thor Farlov fulgtes til premieren på 'Underverden 2' med Emil Goll fra Scarlet Pleasure.

Netop Scarlet Pleasure var med til at hjælpe Citybois i gang tilbage i 2015, og Thor Farlov og Emil Goll fortæller med et grin, at de for tiden er hinandens faste træningsmakkere, og derfor besluttede at tage ind og se film sammen.

