Roskilde Festival 2020 er aflyst. Hvad nu, hvis man alligevel pønser på at slå lejr på Dyrskuepladsen i den kommende weekend? Festivalledelsen håber, du lader være.

Det kan godt være, coronakrisen har forhindret Taylor Swift, Kendrick Lamar og alle de andre verdensstjerner i at holde fest i Roskilde i denne uge. Derfor kan man vel sagtens holde sin egen?

B.T. har spurgt Roskilde Festivals talskvinde, Christina Bilde, om det egentlig er tilladt at tage sit telt og musikanlæg under armen og lave en lejr på festivalområdet, selv om festivalen er aflyst.

»Milen, som området kaldes, er et offentligt tilgængeligt område, men det er ikke en teltplads. Og i og med at vi ikke holder festival, og vi alle er i en situation, hvor man skal tænke over, hvordan man mødes og skal holde afstand, så anbefaler vi, at man ikke camperer derude, men holder sin fest der, hvor man ellers er. Man skal jo også huske på, at pladsen ikke rummer de faciliteter, der er, når vi holder festival,« lyder det fra Christina Bilde.

Roskilde-gæst 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Roskilde-gæst 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hvordan håndterer I situationen, hvis folk alligevel gør det?

»Vi holder jo ikke festival, så vi kan kun anbefale, at man ikke gør det. Vi håber sådan set, at folk efterlever de retningslinjer og anbefalinger, som myndighederne har givet i den her særlige tid. Der er jo en grund til, at vi ikke kan samles i stort antal. Det håber vi, at alle husker.«

Har der været nogen ude og slå lejr på pladsen siden i fredags?

»Ikke mig bekendt, men selvfølgelig er der mennesker, der færdes der, i og med at det er rekreativt område.«

Jeg kan forstå, at selve festivalpladsen – altså sceneområdet – er spærret af med vagter. Er det for at undgå, at folk ikke respekterer coronaen og 'slår lejr', eksempelvis foran det sted, hvor Orange Scene skulle have været?

»Det har ikke tilknytning til Roskilde Festival. Det skyldes, at der er opstillet et covid-19-testcenter på pladsen, og der er naturligvis nødt til at være nogle sikkerhedsforanstaltninger for at tage hensyn til folks sundhed.«

Campingområdet på Roskilde Festival 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Campingområdet på Roskilde Festival 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hvad betyder det rent miljømæssigt for pladsen, at den ikke bliver belastet af skrald fra mange tusinde mennesker denne sommer?

»Aflysningen af dette års festival betyder, at der ikke generes affald i forbindelse med festivalen – for når 130.000 samles i otte dage, skaber det selvfølgelig affald. En aflysning betyder også, at græsset får lov at gro, og at vi næste år vender tilbage til en robust plads, som vi – som altid – opfordrer vores deltagere til at passe godt på, og som vi selv gør det i opbygning, afvikling og nedtagning.«

»Vi efterlader nemlig altid en ryddet plads, hvor de sidste skodder og konfettistykker samles op med håndkraft. Og vores budskaber til vores deltagere er som altid: Køb noget ordentlig udstyr, tag det med hjem og brug det igen og igen. På den måde skaber vi mindre affald, når vi fejrer kunst, musik og fællesskab.«

Til sidst: Hvordan står det til med hegnet i år? Står det stadig?

»Nu er det jo sådan, at der ikke er et hegn, men et bånd, som deltagerne står bag. Men ellers er der faste hegn omkring dele af pladsen.«