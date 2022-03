'Hej, Ed Sheeran, hilsner fra Kyiv!'

Sådan starter det ukrainske poprock band Antytila deres besked til den populære sanger i en video, de har lagt op på det sociale medie TikTok, skriver New York Post.

Den 29. marts skal Ed Sheeran på scenen i Birmingham sammen med Camila Cabello, Becky Hill, Emeli Sandé og en masse andre musikalske talenter, når en støttekoncert for Ukraine bliver afholdt.

Her ønsker ukrainske Antytila også at deltage, og derfor har de rakt ud til den rødhårede popmusiker.

Medlemmerne af det populære ukrainske band, Antytila, har spurgt sanger, Ed Sheeran, om de må optræde over en onlineforbindelse fra Kyiv, når der skal afholdes støttekoncert for Ukraine i Birmingham 29. marts. Foto: EPA/NUNO VEIGA Foto: NUNO VEIGA Vis mere Medlemmerne af det populære ukrainske band, Antytila, har spurgt sanger, Ed Sheeran, om de må optræde over en onlineforbindelse fra Kyiv, når der skal afholdes støttekoncert for Ukraine i Birmingham 29. marts. Foto: EPA/NUNO VEIGA Foto: NUNO VEIGA

'Gennem musikken vil vi vise verden, at Ukraine er stærk og ubesejret,' lyder det i videoen fra et af bandets medlemmer.

I videoen, som er gået viralt med over fem millioner visninger, har bandmedlemmerne kampuniform på, da de under krigen i Ukraine har valgt at forsvare deres land sammen med størstedelen af de ukrainske mænd mellem 18 og 64 år.

Og hvis de får et ja til at optræde, vil kampuniformen blive på. For ønsket er at kunne få lov til at optræde på en onlineforbindelse, der går direkte fra den ukrainske hovedstad, Kyiv, til britiske Birmingham.

Bandet har endnu ikke fået svar på, om det vil være muligt. Derfor har New York Post forsøgt at række ud til Ed Sheeran for at få en kommentar. Dog er der endnu ikke kommet svar.