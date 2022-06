Lyt til artiklen

Omtrent 30.000 mennesker var tirsdag til Elton Johns afskedskoncert i CASA Arena i Horsens.

Men koncertarrangøren Horsens & Friends har siden mødt et væld af kritik for deres afholdelse af verdensstjernens sidste koncert nogensinde i det jyske.

På Horsens & Friends' Facebook-side vrimler det med folk, der kritiserer, at de stadig var fanget i den lange indgangskø, da koncerten gik i gang, og problemerne med de lange køer fortsatte inde på fodboldstadionet og bagefter i hjemtrafikken, da de mange publikummere forlod koncerten.

En af de rasende publikummere er kommunikationsrådgiver Rulle Grabow.

Til B.T. fortæller hun, at hun mødte op godt halvanden time før koncertstart med sin søn, der skulle indkassere julegaven, som var hans første koncert nogensinde – og så tilmed med idolet Elton John.

»Jeg har aldrig set så lang en kø før. Vi rykkede måske en meter hvert femte minut. Da klokken så bliver 19.30, der går Elton John i gang, mens vi stadig står udenfor med 50 meter til indgangen. Min søn var ulykkelig, og jeg var rasende,« siger hun.

»Så gik der et nummer, så åbnede de simpelthen for det hele. Jeg gætter på, at omkring 2.000 mennesker blev lukket ind uden at vise billet eller få tjekket tasker eller noget som helst. Personalet stillede sig op ad nethegnet med hænderne nede langs siden. Det var jo pisse utrygt, for nogen kunne have haft en pistol eller en bombe med ind, og de ville ikke have haft en kinamands chance for at få det tjekket.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Horsens & Friends' direktør, Claus Visbye.

Det har endnu ikke været muligt, men over for Horsens Folkeblad har koncertarrangørdirektøren forklaret, at de lange køer skyldtes »problemer med internettet i området«.

»Omkring klokken 19.20 vil jeg anslå, at der stod 1.000-1.500 mennesker i kø. Vi gik over til offline scanning, og det tager lidt længere tid. Samtidig var der mange folk i området, som stod med elektroniske billetter på deres telefoner, der ikke var hentet ned. Samlet set gav det pres på systemet og dermed køproblemer,« forklarer Claus Visbye til lokalmediet.

Men Rulle Grabow fik ikke engang lavet det »hurtige tjek« af sin billet, som Horsens & Friends-direktøren forsikrer blev nødløsningen.

Trods utrygheden kom hun dog ind på CASA Arena. Men her stoppede problemerne ikke.

»Da vi kom ind, var der massiv kø for at komme ned til vores pladser nede på plænen. Der var kun en indgang, som var helt umulig at komme igennem, fordi de, der var kommet ned på plænen, forsøgte at komme væk igen, fordi der var så mange, at det simpelthen var utrygt at stå der,« forklarer kommunikationsrådgiveren.

Derfor endte mor og søn med at høre de næste femte sange på fodboldstadionets trapper, hvor de først ikke kunne se noget, før de blev smidt væk af kontrollører og måtte mase sig ned på deres pladser på plænen.

B.T.s journalist Simon Brix Frederiksen var også til stede til koncerten, og han vurderer, at køerne til madboderne fra starten af koncerten var mere end 100 meter lange.

»Der var kun tre madboder, hvilket resulterede i dybt frustrerede gæster og exceptionelt lange køer. Det ville have lettet gevaldigt på trykket, hvis de havde været fordelt bedre, og så ville folk også kunne være kommet på plads i tide,« ræsonnerer B.T.s mand i marken.

»Der var ingen, der fik købt mad eller merchandise eller tisset af inden koncerten, så alle skulle ind og ud hele tiden, så de lange køer fortsatte bare,« tilføjer Rulle Grabow.

Hun vurderer, at hun og hendes søn også efterfølgende stod i kø halvanden time efter koncerten for at få lov til at købe en T-shirt fra koncerten.

Rulle Grabow har på baggrund af sin oplevelse klaget til Horsens & Friends på deres Facebook-side, men uden at få konkret svar.

Så af »ren og skær stædighed« har hun tænkt sig at fortsætte med at klage.

»Jeg satser stærkt på, at jeg får en undskyldning og kompensation. Hvis man ser helt køligt på det, så har jeg ifølge købeloven de facto ikke fået en fjerdedel af den vare, jeg har købt. Så jeg synes, at Horsens & Friends burde betale folk noget af prisen for deres billet tilbage og i det mindste erkende, at det overhovedet ikke fungerede og udgjorde en kæmpe sikkerhedsbrist.«