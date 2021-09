»Her er en video, så I kan se, at det virkelig er min røv!«

Britney Spears har den seneste tid vist mere og mere hud på sin Instagram-konto.

Først var det en billedserie af hendes frontparti, der kun var tildækket af hendes hænder.

Nu har hun vendt sig 180 grader, så man i stedet kan se hendes bagdel. Først et billede, men senere følte hun sig nødsaget til at følge op med en video.

Folk i kommentarsporet var nemlig begyndt at tvivle på, om billedet overhovedet var uden filter.

Men der var altså ingen redigering inde over – det fik hun cementeret med videoen, hvori hun vrikker med hofterne.

Hendes seneste tendens med at vise sig frem halvnøgen har fået mange af hendes fans til at undre sig.

»Jeg ønsker at denne pige har det godt. Dette føles ikke sådan,« har brugeren 'seanboldcottrell' skrevet, og over 8.000 har liket kommentaren. En anden har tilføjet:

»Hvad er det dog, der foregår?«

Britney Spears fortalte i sidste måned, at hendes nye tilgang til de sociale medier skyldes, at hun ikke længere føler sig utilpas i sin egen krop, skriver Page Six.

»Jeg ønsker egentlig ikke, at folk skal se mine rynker, men jeg føler, at da jeg optrådte blev jeg alt for bevidst om min krop og hvad andre tænkte, og det er ikke særligt attraktivt,« skrev hun dengang i et opslag, der nu er blevet slettet.

I det opslag gjorde hun det dog også klart, at hun ikke har tænkt sig at smide topløse billeder op på sin Instagram til evig tid, men at det kun er en midlertidig ting.

Popstjernen arbejder i øjeblikket på at komme fri af sit værgemål. Hendes far, Jamie Spears, der har været hendes værge i de sidste 13 år, har så sent som i denne uge også proklameret, at han mener, at det nu er det rette tidspunkt at afslutte værgemålet.

Derfor har han bedt en domstol om at afslutte det.