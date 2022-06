Lyt til artiklen

»I Taknemmelighedens & i Ydmyghedens navn vil vi gerne fejre Nik & Jay's 20 års jubilæum.«

Sådan skriver den populære popduo i en pressemeddelelse, hvor de offentliggør, at de i forbindelse med den store dag udsender tre nye sange til deres fans.

Under titlen 'Lys over Land 1' har Nik og Jay udgivet sangene: Gletscher, Dagslys og Bentley.

»D. 17.6.2002 Kom vores første single 'Nik & Jay' ud. Det vil vi gerne markere ved at give jer 3 nye numre, samlet under navnet 'Lys Over Land 1'. Værsgod. Det er jeres nu,« skriver de og takker deres mange fans gennem årene.

»Vi er så taknemmelige for at have fået lov til at dele musikken, koncerterne & hele denne eventyrlige rejse med jer alle sammen. Det har kun kunnet lade sig gøre fordi hver & én af os var med på lige netop dén måde, dét sted & dét tidspunkt, vi nu var tilstede på.«

Tidligere på året skuffede de to hit-magere ellers mange fans, da de besluttede sig for at aflyse deres planlagte koncerter.

»Kære alle sammen. Håber I stråler derude og har det rigtig godt. Vi bliver desværre nødt til at fortælle, at vores fire arenakoncerter til foråret aflyst,« indledte Jannik 'Jay' Thomsen en videohilsen i januar.

De to forklarede, at det ikke længere kunne blive den slags koncert, de havde ønsket sig efter to år med corona-nedlukninger.

Der er ingen ny dato for, hvornår de vil afholde nye koncerter.