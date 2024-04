Sent torsdag aften udbrød der brand på et autoværksted på Svendborgvej i Odense.

»Det brænder meget, da vi ankommer,« fortæller vagtchef ved Fyns Politi Sten Nyland.

Branden er nu blevet slukket, men skaderne er store.

Meget store.

»Bygningen er meget brandskadet. Det er færdigt som autoværksted,« lyder det fra Sten Nyland.

Årsagen til branden er endnu uvis.

»Vi skal have foretaget en brandundersøgelse, men har ikke kunnet gøre det endnu, fordi der er fare for, at taget styrter ned,« siger vagtchefen.

Branden blev anmeldt klokken 22.59.

Lyt med når B.T.s kriminalredaktion hver uge går helt tæt på aktuelle emner, den kriminelle underverden og store efterforskninger.