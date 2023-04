Cecilie Vejlgaard stod af på Korsør Station to timer før Emilie Meng på en sommerdag for syv år siden. Kort forinden havde de to skrevet sammen. I dag har hun stadigvæk svært ved at forstå, at det blev sidste gang, hun hørte fra sin veninde.

»Jeg har været i en form for benægtelse, siden det skete. Det var først onsdag, at det blev virkeligt for mig,« fortæller 25-årige Cecilie Vejlgaard.

Selv var Cecilie Vejlgaard på arbejde som lærer på en skole tæt på Korsør, da politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på et pressemøde onsdag kunne fortælle, at man har sigtet Korsørmanden, der selv nægter sig skyldig, for drabet på Emilie Meng og for et overfald på en efterskoleelev i Sorø.

Korsørmanden var allerede sigtet i sagen om frihedsberøvelse og voldtægt af en 13-årig pige fra Kirkerup, hvilket han delvist har erkendt.

»Jeg begyndte at fryse og græde. Det uvirkelige blev pludselig realistisk, fordi man nu kan sætte et muligt ansigt på,« siger Cecilie Vejlgaard.

Selv lærte hun Emilie Meng at kende som teenager, hvor de to spillede musical sammen gennem flere år, ligesom de kom i den samme omgangskreds i Korsør.

»Det er stadigvæk meget svært at forstå. Emilie var jo lige der. Det giver stadigvæk ingen mening, at det er sket for hende,« fortæller Cecilie Vejlgaard.

Onsdag stod det klart, at den mistænkte er fra det område, hvor Emilie Meng forsvandt sporløst i sommeren 2016, inden hun blev fundet død i Borup et halvt år senere.

Et område, hvor Cecilie Vejlgaard sang og dansede med sin veninde gennem teenageårene – og et område, hun fortsat bor ved i dag.

»Det er vildt skræmmende, hvis han har været så tæt på. Jeg har mange elever, der også bor i området, som jeg taler meget med i forhold til, at de ikke skal være bange. Imens bliver jeg selv utryg, bare jeg skal ud med skraldet,« siger Cecilie Vejlgaard.

»Man tænker altid, at det ikke sker for en selv. Nu er det sket to gange lige rundt om hjørnet.«

Selvom det har bragt mange gamle tanker og følelser op hos Cecilie Vejlgaard, at politiet nu intensiverer efterforskningen af hendes venindes endnu uopklarede skæbne, har det samtidig skabt en særlig ro.

»Jeg håber, at man kan få en afslutning på det – især for familien og hendes tætteste. Det er svært at se hendes billeder alle steder – og jeg håber, at der snart kan blive sat et endeligt punktum,« fortæller Cecilie Vejlgaard.

