En usædvanlig sag om det, som bliver beskrevet som et »mere eller mindre håbløst forsøg på røveri«, har udspillet sig i Retten i Sønderborg.

En tysk mand overfaldt nemlig sidste år en ældre mand og stak af med et udbytte på 32 kroner og to papirservietter. For det har han nu fået en hård dom.

Det skriver JydskeVestkysten.

Selve røveriet fandt sted på det 73-årige offers ejendom på Rømø i september. Den ældre mand opdagede pludselig, at en fremmed mand – som viste sig at være en 26-årig tysker – i hans lade. Det endte med et overfald, hvor den 73-årige blev væltet omkuld, hvorefter den 26-årige satte sig oven på ham og tømte hans lommer, før han stak afsted med 32 kroner og to papirservietter til næsen:

»Den ene var godt brugt,« lød det ifølge JydskeVestkysten fra ofret i vidneskranken.

I Retten kom det også frem, at den tyske mand var blevet smidt ud af et sommerhus forinden, og havde været påvirket af alkohol og stoffer op til.

Tyskerens egen forsvarsadvokat, Marcus Milther Rey, beskrev det ifølge JydskeVestkysten som hørende til i kategorien af »mere eller mindre håbløse forsøg på røveri«, og udover røveriet og overfaldet på manden, blev den tyske borger også dømt for at have væltet et gravsted på en kirkegård og begå indbrud i et sommerhus, før han overgav sig selv til politiet.

Den 26-årige mand blev mandag idømt et år og seks måneders fængsel, ligesom han efter afsoning er dømt til udvisning med indrejseforbud til Danmark i 12 år.