Der er sket et færdselsuheld på Motorring 3, en kilometer før afkørsel 21 til Herlev.

Jens Møller er vagtchef hos Vestegnens politi. Han siger:

»Der er to biler, der er kørt sammen. Der en teknisk fastklemt. Det vil sige, at vekommende er ved fuld bevidsthed men klager over nakkesmerter. For en sikkherheds skyld skal vi derfor lige afvente brandvæsenets arbejde på stedet.«

Ifølge DR P4 Trafik er der nu ryddet op efter uheldet, og alle spor er igen farbare.