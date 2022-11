Lyt til artiklen

Det startede som et almindeligt butikstyveri i den lokale Superbrugsen i Struer.

Men hurtigt eskalerede situationen, og det endte med en voldelig udgang og dermed blev det et røveri.

Det skriver TV Midtvest, der har talt med Midt- og Vestjyllands Politi.

Anmeldelsen kom klokken 18.28 onsdag aften, da en kunde i SuperBrugsen opdagede to unge mennesker, som forsøgte at stjæle diverse kolonialvarer og elektronik i tasker.

Vidnet forsøgte, sammen med en 18-årig butiksmedarbejder, at tilbageholde de to butikstyve, hvorefter man kontaktede politiet og erklærede de to butikstyve for civilt anholdt.

Tyvene reagerede her med at blive voldelige, hvor den ene mandlige røver slog butiksmedarbejderen i brystkassen og forsøgte at flygte fra stedet.

Imens bed den kvindelige røver det 67-årige vidne og kradsede ham.

Da politiet nåede frem, var kvinden stadig i butikken og blev anholdt, og den mandlige tyv blev fundet og anholdt ude foran SuperBrugsen i Struer.

»De blev i går aftes bragt til politistationen til afhøring og sigtet for forholdet, og nu skal vi så have samlet materialet i sagen og have gennemset videoovervågningen, og så bliver sagen færdigbehandlet hos politiet,« siger Mathias Sørensen.