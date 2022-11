Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mandag var Henrik i en noget opsigtsvækkende retssag.

Den 54-årige er Henrik er nemlig sigtet for at overtræde vævsloven ved gratis at donere sin sæd til mindst fem forskellige kvinder.

Det skriver TV Midtvest, som har talt med hovedpersonen. De har holdt ham anonym af hensyn til den situation som han, kvinderne og familierne står i.

»Jeg tænker ikke nødvendigvis, at jeg har gjort noget galt. Man kan selvfølgelig snakke etik og moral, og så kan man snakke regler, og det er jo så grunden til, at vi er her i dag,« siger Henrik til TV Midtvest.

Han stod frem i TV 2-dokumentaren 'Den gavmilde sæddonor' tilbage 2020, hvor han fortalte om, at han over fire år donerede sæd til kvinder, og at han har sat et tocifret antal børn i verden.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har meldt Henrik til politiet.

Vævsloven siger, at 'testning, forarbejdning, konservering, opbevaring og distribution af væv og celler kun må udføres med Sundhedsstyrelsens tilladelse.'

»Vævsloven er sat i verden for at sikre kvalitet og sikkerhed ved det væv, der bliver leveret, og sundheden ved de personer, der modtager vævet, og det mener vi, at man har forbrudt sig imod her,« siger Jens Severinsen, der er specialanklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Henrik anerkender delvist, at der kan være en potentiel sundhedsrisiko.

Det forventes, at der falder dom om en uge.