Først krævede de 5.000 kroner af filmholdet.

En time senere var kravet fra afpresserne steget til 10.000, fordi pengene ikke var faldet hurtigt nok.

Sådan blev den rå virkelighed på den københavnske vestegn pludselig meget konkret for et filmhold fra Toolbox Film, da det anmelderroste actiondrama »Shorta« i efteråret 2019 skulle optages i Brøndby.

Filmen handler paradoksalt nok om to politifolks problemer med unge, etniske minoritetsbeboere i et socialt belastet boligområde på Vestegnen.

Nu er fire unge med indvandrerbaggrund i alderen 19-26 år tiltalt for afpresning af filmholdet efter straffelovens paragraf 288. De nægter sig skyldige.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, blev filmholdet første gang udsat for trusler 27. august 2019 om eftermiddagen klokken cirka 15.25 i bebyggelsen Ulsøparken i Brøndby Strand.

»Hvis I ikke betaler, sørger vi for at gøre, hvad der skal til for at stoppe filmoptagelserne,« lød truslen ifølge tiltalen.

Og godt en time senere – klokken 16.35 – fik filmholdet at vide, at beløbet nu var steget til 10.000 kroner, fordi det første krav ikke var blevet opfyldt hurtigt nok.

Under optagelserne til actiondramaet 'Shorta', der foregår i en fiktiv ghettobebyggelse på den københavnske vestegn, kom virkeligheden pludselig tæt på filmholdet i en konfrontation med unge indvandrere i Brøndby. Foto fra filmen med skuespillerne Jacob Lohmann og Tarek Zayat. Foto: Tine Harden/Scanbox Vis mere Under optagelserne til actiondramaet 'Shorta', der foregår i en fiktiv ghettobebyggelse på den københavnske vestegn, kom virkeligheden pludselig tæt på filmholdet i en konfrontation med unge indvandrere i Brøndby. Foto fra filmen med skuespillerne Jacob Lohmann og Tarek Zayat. Foto: Tine Harden/Scanbox

»Jeg sad i bilen på vej til optagelsen, da vores indspilningsleder ringede til mig fra settet og fortalte, at de havde fået det her krav. Jeg sagde, at han skulle ringe til politiet, og da jeg kort efter nåede frem, var politiet der allerede,« fortæller Morten Kaufmann, der var producer på filmen.

»Vi havde allerede fået alle de nødvendige tilladelser til optagelserne, og politiet havde sådan set fået de truende mennesker til at smutte. Men betjentene var nødt til at køre videre på patrulje, så i stedet fik vi ret hurtigt for en sikkerheds skyld tilkaldt to mand fra et vagtselskab, som rykkede akut ud. Og der var ingen, som kom noget til,« understreger filmproduceren.

De planlagte scener blev optaget, men filmholdet var lidt ængstelige, da der et par uger senere skulle laves nogle natoptagelser på samme sted.

»Her kom en af de der fyre også over, men da han blev genkendt, var det slet ikke noget problem. Han hang bare ud og endte faktisk med at blive statist,« smiler Morten Kaufmann.

Efter truslerne fra de fire unge fik filmholdet akut tilkaldt beskyttelse fra et vagtselskab, ligesom politiet patruljerede i området. Billedet er fra filmen 'Shorta', der netop handler om en konflikt mellem politifolk og indvandrerunge i et boligområde på Vestegnen. Foto: Tine Harden/Scanbox Vis mere Efter truslerne fra de fire unge fik filmholdet akut tilkaldt beskyttelse fra et vagtselskab, ligesom politiet patruljerede i området. Billedet er fra filmen 'Shorta', der netop handler om en konflikt mellem politifolk og indvandrerunge i et boligområde på Vestegnen. Foto: Tine Harden/Scanbox

Produceren fik det indtryk fra en lokal, at de unges fjendtlige holdning til filmholdet kunne skyldes, at man var rykket ind på det område, hvor en lokal gruppering solgte deres »varer«.

»Så i en vis forstand var det måske kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, som de ønskede,« tilføjer produceren.

I hvert fald tre af de nu fire tiltalte unge er efter episoden med filmselskabet også kommet i politiets søgelys på anden måde og sidder allerede fængslet.

En af dem er blevet idømt 15 måneders fængsel og advarsel om udvisning for at have afpresset en lokal restauratør i Brøndby i november 2019.

Og hans kammerat, der tidligere var dømt som voldsmand, kunne i marts 2020 tilføje sin straffeattest en dom på 17 måneders fængsel for et brutalt gaderøveri mod en tilfældig togpassager.

For nylig blev han så også varetægtsfængslet for at have skudt og dræbt en 22-årig mand i bebyggelsen Hallingparken i Brøndby lige før årsskiftet.