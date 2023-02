Lyt til artiklen

En større politistyrke har lørdag aften afspærret dele af et boligområde på Parkvej i Køge, hvor et ungt par tilsyneladende er blevet overfaldet af tre ukendte gerningsmænd.

»Vi fik klokken 18.08 en anmeldelse om noget, der i første omgang forlød skulle være en form for husspektakel i opgangen,« fortæller vagtchef Lars Galasz fra Midt- og Vestsjællands Politi.

»Vi var ret hurtigt fremme på stedet og kunne konstatere, at en ung mand og en ung kvinde var blevet overfaldet. Det drejede sig om et par fra lokalområdet, som kunne fortælle, at de var blevet overfaldet af tre ukendte gerningsmænd, som havde været maskerede. Og det er vi nu ved at undersøge nærmere,« tilføjer vagtchefen.

Han ønsker ikke umiddelbart at oplyse alderen på ofrene for overfaldet.

Der skulle angiveligt ikke være tale om livstruende kvæstelser, men den overfaldne mand blev hurtigt bragt til akutmodtagelsen på sygehuset i Køge.

Her skal politiets efterforskere nu gennem en nærmere afhøring af ham forsøge at danne sig et mere præcist billede af, hvad der er foregået omkring overfaldet i bebyggelsen på Parkvej.

»Samtidig er vi også til stede med indsatsleder og flere patruljevogne ved gerningsstedet, hvor der er også er tilkaldt hundepatruljer, som skal søge i området i håb om måske at finde et cigaretskod eller andet, der kan pege i retning af gerningsmændene,« tilføjer vagtchefen fra Midt- og Vestsjællands Politi.