Østre Landsret har torsdag afsagt dom i ankesagen om et et større narkokompleks, der er af Politiet blev kaldt Operation Pitstop.

En af de tiltalte blev i byretten idømt ti års fængsel, men Østre Landsret valgte i dag at frifinde ham.

En anden fik nedsat sin dom fra ti år til ti måneder:

»Det er vi selvfølgelig glade for. Det er det vi er gået efter hele vejen. Min klient har siddet uberettiget varetægtsfængslet i tre år, og han glæder sig til at at komme hjem til sin familie,« lyder det fra den dømtes advokat, Anders Schønnemann.

Det var dog langt fra alle sagens ti tiltalte, der kunne forlade retten i glæde.

Hakan Razaki fik nedsat straffen fra 16 til 15 år. Mick Gerner Larsen, Aref Salamat Shoar Danesh og Paulo Carandang Fernando fik hver stadfæstet byretsdommen på 14 års fængsel.

Omar Kheder Al Hamod fik stadfæstet byretsdommen på 12 år, mens Nick Egeskov Thomsen fik nedsat straffen til ti år. Miguel Thomsen fik stadfæstet otte års fængsel.

Det var i september 2020, at politiet slog til i sagen om ligaen, der blev mistænkt for indsmugling af kokain. I forbindelse med aktionen fandt politiet også en pistol og halvandet kilo kokain i et skjult rum i smartcar af typen Smart Forfour.

Den lille bil var central brik for narkoliagen. Ifølge Ritzau blev bilen til at indsmugle store mængder kokain. Bilen havde det hemmelige rum indbygget under passagersædet.

Rummet opdagede politiet ved hjælp af aflytninger i bilen, er det tidligere kommet frem.

Flere af de involverede brugte krypterede beskedtjenester som EncroChat og Sky ECC til at håndtere handlen med narkoen.

Sagen kørte efterfølgende ved Retten i Glostrup, og her valgte alle dømte undtagen en at anke dommene til landsretten.

