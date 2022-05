Politiet har pakket sammen og ophævet afspærringerne i det kolonihaveområde i Kolding, hvor der torsdag blev fundet et nedgravet lig.

Det oplyser vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi til B.T.

»Vi er umiddelbart færdige dernede. Vi kan ikke sige, om der dukker noget nyt op, men vi er i hvert fald færdige for nu,« siger vagtchef Rune Nielsen.

Torsdag meddelte politiet, at man havde fundet et nedgravet lig i Vonsild ved Kolding, og at man formoder, at det er en 43-årig mand, der har været forsvundet siden begyndelsen af maj.

To mænd og en kvinde er sigtet og varetægtsfængslet for at have dræbt den 43-årige mand på »ukendt vis« og »ukendt sted« i perioden fra 3. maj klokken 03.42 til 26. maj ved midnat.

Men der er stadig én vigtig ting, der mangler at blive slået endeligt fast i sagen.

Selv om politiet har sigtet tre personer for at have dræbt den 43-årige og har underrettet hans pårørende, kan politiet endnu ikke med sikkerhed sige, at det er ham, de har fundet.

Liget mangler nemlig fortsat at blive identificeret, oplyser Sydøstjyllands Politi lørdag.

»Der er ikke sket endelig identifikation af afdøde endnu, så vi kan ikke bekræfte med 100 % sikkerhed, at det er ham. Vi formoder, at det er ham, men det skal selvfølgelig bekræftes,« siger Rune Nielsen.

Typisk vil det være pårørende, der identificerer en afdød person. Men i nogle tilfælde, afhængig af blandt andet ligets tilstand, kan det være nødvendigt at tage andre metoder i brug.

Det kan for eksempel være identifikation via kendetegn som ar og tatoveringer på kroppen, tandsæt, fingeraftryk og i sidste ende en DNA-test.

Sydøstjyllands Politi ønsker ikke at oplyse, hvorfor de endnu ikke har kunnet identificere afdøde, og om man afventer svar på undersøgelser.

Politiet forventer at kunne oplyse nærmere i den kommende uge.