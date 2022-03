I sidste uge spillede FC København mod den hollandske storklub PSV Eindhoven. Nu skal de mødes igen.

Efter at have spillet 4-4 i Eindhoven skal holdene torsdag aften afgøre, hvem der får sejren i Conference Leagues ottendedelsfinaler.

Kampen begynder klokken 18.45 i Parken i København, men allerede før kampens start er politiet klar til at rykke ind, hvis feststemningen blandt fansene kammer over i uroligheder.

»I Holland blev der anholdt 86 FCK-fans, derfor kan det ske, at tingene bliver byttet lidt rundt her til aften,« siger vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Jesper Bangsgaard.

»Vi er forberedte på, at der kan komme uroligheder,« fortsætter han.

Hvor mange politifolk, der er i gadebilledet, vil vicepolitiinspektøren ikke oplyse, men der er i hvert fald nok til, at de ikke er til at undgå at få øje på.

Dog er der blevet set minimum ti salatfade køre langs Søerne i København hen mod Østerbro, og en hel del politifolk står allerede klar ved stadion.

»Vi vil følge tilskuerstrømmen ved Østerbrogade og fra Svanemøllen Station ned mod Parken,« siger Jesper Bangsgaard.

Politiet er talstærkt tilstede inden kampen i Parken. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politiet er talstærkt tilstede inden kampen i Parken. Foto: Presse-fotos.dk

Desuden vil politiet være tæt på stadion, når kampen bliver spillet og efterfølgende følge de forhåbentlig glade fodboldtilskuere ned til busstop og togforbindelser.

»Så er vi sikre på, at de kommer hele frem og tilbage.«

Selvom politiet regner med, at tilskuerne skal feste efterfølgende, er håbet, at der vil være højt humør i stedet for konflikt.

Og til dem, der ikke skal se kampen mellem PSV og FCK er opfordringen at undlade at køre forbi Parken, når kampen slutter.

For med en udsolgt kamp, vil menneskemængden være enorm, og derfor vil det være svært at komme til.

»Vi kan ikke sige noget om, hvornår kampen slutter, da det kan ende ud i forlænget spilletid, men et sted mellem 20.30 og 23 er et godt bud. Her vil der være mange mennesker i gadebilledet,« afslutter Jesper Bangsgaard.

Politiet er talstærkt til stede i forbindelse med kampen mellem FC København og PSV Eindhoven. Foto: Byrd / Michael Thomsen Vis mere Politiet er talstærkt til stede i forbindelse med kampen mellem FC København og PSV Eindhoven. Foto: Byrd / Michael Thomsen