Politiet bekræfter nu, at man arbejder med en teori, der kan koble en og samme gerningsmand til to voldsomme røverier begået i blomsterforretninger tidligere på måneden.

Det bekræfter Nordjyllands Politi over for B.T.

Dermed tager politiet skridtet videre i forhold til udmeldingen 26. marts, hvor man hverken kunne be- eller afkræfte, hvorvidt der er tale om samme gerningsmand.

Røverierne, som B.T. tidligere har beskrevet, skete med ti dages mellemrum. Det første røveri blev begået 16. marts i Nibe, hvor en maskeret mand trådte ind i butikken Blomsterpigen og forlangte de kontanter, butikken havde liggende.

Gerningsmanden fik udleveret et 'mindre kontantbeløb' og stak derefter af fra stedet i retning mod kirkegården i Nibe. Og ti dage senere skete et lignende røveri.

Denne gang i Aalborg Øst, hvor Lotte Schous butik, Schou Blomster, var målet. Her røvede gerningsmanden butikken for 1000-1500 kroner efter have truet personalet med pistollignende genstand.

Lotte Schou. Foto: Privatfoto Vis mere Lotte Schou. Foto: Privatfoto

Det er dog sparsomt, hvad Kenneth Rodam, politikommissær ved Nordjyllands Politi, kan sige om sagen af hensyn til efterforskningen.

»Vi kan ikke med sikkerhed sige, at der er tale om samme gerningsmand. Vi er i gang med video- og billedmateriale og kan godt se, at der er nogle sammenfald, der gør, at det kan være samme gerningsmand.«

Sammenfaldende kan Kenneth Rodam dog ikke oplyse:

»Vi skal have tingene på plads, men vi udelukker ikke noget. Men vi er stærkt opmærksomme, for det er alvorlige sager det her.«

Ingen personer kom til skade i forbindelse med røverierne, men har til gengæld sat dybe spor og eftertryk.

»Jeg er rystet. Vi skal arbejde her fremadrettet, og vi er her nogle gange til klokken 22-23 om aftenen. Det er sindssygt svært at ryste af sig. Og min kollega, hun er virkelig i choktilstand. Vi kommer i hvert fald til at være her alle sammen fra nu af,« sagde Lotte Schou, hvis butik blev udsat for røveri 26. marts, til B.T.

Umiddelbart efter røveriet i Lotte Schous butik, oplyste Nordjyllands Politi følgende signalement af gerningsmanden:

180 centimeter høj, lys i huden og talte flydende dansk

Iført lys hættetrøje, mørke bukser og arbejdshandsker

Havde halsedisse eller en nylonstrømpe over hovedet

Nordjyllands Politi vil gerne høre fra dig, hvis du har oplysninger i sagen. Det kan du gøre på telefon 1-1-4.