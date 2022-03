»Jamen jeg er rystet.«

Så klart kan det siges, når Lotte Schou skal beskrive det røveri, hun og hendes to kolleger blev udsat for fredag eftermiddag i Aalborg Øst.

Her blev Lotte Schous blomsterforretning udsat for et røveri, hvor de blev truet til at udlevere kasseapparatet. Røveriet er samtidig det andet begået i en blomsterbutik inden for ni dage.

I det seneste tilfælde gik en maskeret mand ind i en frisørbutik, der deler bygning med Lotte Schous blomsterbutik. Manden hev en pistollignende genstand frem og pegede den mod frisøren, fortæller Lotte Schou, der selv befandt sig i sin egen butik.

»Han siger, han skal have penge. Som i lige nu! Men hun har ikke noget kasseapparat. Hun får så sagt, at der er et kasseapparat inde ved siden af i min butik.«

»De går derind, og hun (frisøren, red.) fumler lidt med det. Hun er jo chokeret. Han skubber hende så væk, tager pengekassen og stikker af. Det så ud til, at han blev samlet op af en bil,« lyder det fra Lotte Schou.

Det lykkedes gerningsmanden at slippe afsted med 1000 til 1500 kroner, vurderer Lotte Schou.

Men i sidste ende er det fuldstændig irrelevant.

»Jeg er rystet. Vi skal arbejde her fremadrettet, og vi er her nogle gange til klokken 22-23 om aftenen. Det er sindssygt svært at ryste af sig. Og min kollega, hun er virkelig i choktilstand. Vi kommer i hvert fald til at være her alle sammen fra nu af.«

»Han skal være glad for, det ikke var mig, han gik efter. Jeg har 15 års træning, så jeg havde sprunget på ham. For jeg er bare rasende.«

Lotte Schou har været i kontakt med politiet og udleveret overvågningsmateriale. Her fremgår det også tydeligt, at manden bar en pistol, siger hun:

»Men om den var ægte eller ej, det kan vi ikke se. Det er også lige meget, for det er et brud på våbenloven,« påpeger hun.

Røveriet i Lotte Schous butik kommer ni dage efter et andet røveri i en blomsterbutik. 16. marts gik en mand ind i en blomsterbutik i Nibe og forlangte et kasseapparat.

Lotte Schou har været i kontakt med blomsterbutikken i Nibe og sammenlignet videomateriale. Og spørger du hende, er hun ikke i tvivl:

»Det er samme mand. Det ligner på en prik, og han gjorde præcis det samme begge steder,« mener hun.

Det er dog ikke noget, som vagthavende ved Nordjyllands Politi kan be- eller afkræfte lørdag formiddag.

»Så meget ved jeg ikke. Det ligger hos efterforskningen, men de er formentlig gået i gang med at sammenligne sagerne. Det bliver formentlig fordelt mandag,« siger vagtchef Bruno Brix.

Vagtchefen oplyser i forbindelse med røveriet fredag følgende signalement af gerningsmanden:

180 centimeter høj, lys i huden og talte flydende dansk

Iført lys hættetrøje, mørke bukser og arbejdshandsker

Havde halsedisse eller en nylonstrømpe over hovedet

Nordjyllands Politi vil gerne høre fra dig, hvis du har oplysninger i sagen. Det kan du gøre på telefon 1-1-4.

I mellemtiden skal Lotte Schou og medarbejderne forsøge at komme videre:

»Nu ville vi gerne køre kontantløs fremover. Vi har egentlig kun haft kontanter, fordi der nogle gang er ældre, som ikke kan finde ud af MobilePay.«

»Men vi er nødt til at beskytte os selv.«