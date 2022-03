Politiet efterlyser en mand, der er mistænkt for at stå bag et knivoverfald i Taastrup 16. marts.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

»Knivoverfaldet skete med en sådan voldsomhed, at politiet vurderer det som drabsforsøg,« skriver politiet.

Manden, som politiet leder efter, er 37-årige Erhan Semovski.

Han beskrives som følgende:

Mørk i huden

Muskuløs af bygning

180 cm høj

Kortklippet, mørkt hår

Mørkt fuldskæg

»Erhan ved godt, at vi leder efter ham, og jeg skal derfor opfordre ham til at melde sig til politiet,« siger politikommissær Ole Nielsen i pressemeddelelsen.

Hvis du har set eller kender til ham, bedes du kontakte Københavns Vestegns Politi på telefon 43861448.

B.T. følger sagen.