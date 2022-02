Den forsvundne Mia Skadhauge Stevn gik fra Jomfru Ane Gade – uden overtøj – i modsat retning af sit hjem.

Det er slået fast på baggrund af undersøgelser, politiet kan fastlægge i øjeblikket.

Mia gik fra Jomfru Ane Gade via Borgergade og i vestligt retning til Vesterbro i Aalborg. Men politiet oplyser, at Mia har adresse på Hadsundvej i det østlige Aalborg.

Hun er med andre ord gået i modsatte retning af sit hjem, men det er ikke noget, politiet for nuværende opfatter som mistænkeligt. Det forklarer Frank Olsen, vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi.

Overvågningsbillede af Mia. Foto: Nordjyllands Politi

»Det er normalt, at hun tager bussen hjem, når hun har været i byen. Så det er ikke usædvanligt, at hun går derop,« siger Frank Olsen. Bussen mod Hadsundvej stopper nemlig ved Netto. Samtidig kan politiet ikke afvise, at hun har haft en anden aftale.

»Men noget af det, vi også lægger mærke til, er, at klokken er mange, og at hun ikke har noget overtøj på. Hun kan have haft en forudgående aftale. Det er i hvert fald en mulighed.«

Mia var natten til søndag i byen i Jomfru Ane Gade sammen med en veninde.

Tidligt om morgenen – klokken 06.02 – forlod hun alene festområdet. Politiet bekræfter nemlig, at Mia og veninden skiltes i tiden før, Mia forsvandt.

»Vi har talt med veninden, men der er ikke noget i hendes forklaring, der giver anledning til bekymring. Det er to veninder, som har været i byen, hvor den ene er gået hjem før den anden,« oplyser Frank Olsen.

Vicepolitiinspektøren ønsker ikke at oplyse nærmere detaljer af venindens forklaring.

Politiet oplyste mandag aften, at Mia steg ind i en mørk bil klokken 06.09 foran Netto på Vesterbro i Aalborg.

Bilen er efterlyst, ligesom politiet har sendt en kraftig appel til borgere i og omkring Aalborg.

Politiet efterlyser denne bil. Foto: Nordjyllands Politi

»Vi har enormt brug for vidner. Jeg har brug for, at borgere i og omkring Aalborg midtby bliver aktiveret.«

»Jeg har brug for iagttagelser gennem videoovervågning. Det kan være busser, taxa eller biler, hvor der er monteret video på. Det må ikke slettes, og det forsøger vi at sikre os. Og folk, der har taget billeder eller video omkring Jomfru Ane Gade der, må gerne sende det til os,« har Frank Olsen oplyst til B.T.

Nordjyllands Politi kan træffes på telefon 1-1-4.