Politiet i det midt- og vestsjællandske er lørdag aften gået på Twitter med en advarsel specifikt rettet mod en befolkningsgruppe.

Der er tale om ældre borgere, som politiet gerne vil nå med et godt råd.

Det handler om, at 'en del' ældre borgere i politikredsen ifølge politiet er blevet ringet op ud af det blå.

Her har ukendte gerningspersoner forsøgt at få de ældre borgere til at give dem deres bankoplysninger og koder.

Og det er her, politiet i Midt- og Vestsjælland har en pointe.

For de ukendte gerningspersoner udgiver sig ofte for at være fra enten politi eller fra banken.

Og 'hverken politiet eller banken tager denne form for kontakt', skriver politiet.

Så med andre ord skal man aldrig give sine bankoplysninger, kortoplysninger eller koder væk over telefonen.

Og slet ikke, hvis man bliver ringet op helt umotiveret.

Det er langt fra første gang en dansk politikreds er gået ud med en advarsel til de ældre borgere.

Så sent som for fire dage siden – 7. juni – kunne Sydjyllands Politi melde om, at ældre borgere skulle passe på deres personlige ejendele i Vejen.

Her var et par tricktyve på spil.

