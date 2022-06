Lyt til artiklen

Det er med at holde fast på personlige ejendele og kontanter.

For to tricktyve er i øjeblikket på spil i Vejen.

Det oplyser Sydjyllands Politi på Twitter.

Ifølge politikredsen henvender to gerningspersoner sig nemlig til ældre borgere for at veksle penge.

Og det er tirsdag gået ud over to mænd på 79 og 89 år, som er blevet franarret 700 kroner i kontanter af en udenlandsk kvinde og mand.

De to gerningspersoner beskrives som henholdsvis en 40-årig østeuropæisk kvinde med lyst hår og iført mintgrøn kort dynejakke.

Derudover er der tale om en 40-årig mand med mørkt, kort hår iført mørkeblå vindjakke. Begge talte fremmedsprog, lyder det fra politikredsen.

B.T. følger sagen.