Mount Everest har krævet endnu et dødsoffer.

Bare få meter fra toppen af det 8.849 meter høje bjerg er en bjergbestiger torsdag fundet omkommet.

Ifølge The Himalayan er der tale om kenyanske Cheruiyot Kirui, der blev meldt savnet onsdag.

Hans guide, Nawang Sherpa, er stadig savnet.

Dermed er antallet af personer, der er døde, mens de har forsøgt at besejre verdens højeste bjerg, steget voldsomt bare inden for de seneste par uger:

Så sent som tirsdag blev rumænske Gabriel Tabara fundet død i sit telt.

Også tirsdag faldt britiske Daniel Paul Peterson og hans guide, Pas Tenji Sherpa, ned fra en sektion af bjerget. Dem ledes der stadig efter.

Usukhjargal Tsedendamba og Prevsuren Lkhagvajav fra Mongoliet døde 13. maj, mens de var på vej ned.

I forhold til det seneste offer, Cheruiyot Kirui, forsøgte han at nå til tops uden at hjælp af kunstig ilt.

The Himalayan skriver, at den såkaldte basecamp mistede kontakten til ham, da han nåede vejrstationen Bishop Rock i 8.810 meters højde.

Her skulle det have lydt fra Nawang Sherpa, at den kenyanske bjergbestiger »nægtede at vende om eller indtage noget af det medbragte ilt, og han udviste unormal opførsel«.

Her ses basecamp ved Mount Everest. Foto: Purnima Shrestha/AFP/Ritzau Scanpix

Det er noget, der kan være tegn på højdesyge.

Indtil videre er der udstedt mere end 410 tilladelser til at bestige Mount Everest i år af myndighederne i Nepal.