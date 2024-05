Lige nu florerer der angiveligt en video fra Husum onsdag, hvor en 15-årig dreng blev dræbt af knivstik.

Derfor går Københavns Politi ud med en klar besked.

»Vi har oplysninger om, at der i øjeblikket bliver delt en video, der er relateret til drabssagen fra Husum. Vi opfordrer til, at man lader være med at dele videoen, men sletter den og opfordrer sin omgangskreds til at gøre det samme,« skriver politiet på X.

Det står ikke klart, hvad videoen viser.

Ifølge TV 2 har Børne- og Ungeforvaltningen sendt en besked ud på Aula, hvor man advarer skoleledere i Brønshøj, Husum og Vanløse.

»Der findes en video, og den er blevet overdraget til Københavns Politi i forbindelse med efterforskningen af drabssagen. Vi opfordrer alle elever til at slette videoen, hvis de har fået den tilsendt,« siger de til TV 2.

Kniven ramte den 15-årige i brystet. Han løb væk og faldt om ved Åfløjen tæt ved gerningsstedet.

Onsdag aften tilbageholdt politiet en 14-årig dreng, som tidligere på dagen blev efterlyst. Man efterlyste samtidig en anden ung, der blev set løbe væk fra stedet.

Torsdag lyder meldingen, at man udvider efterlysningen:

»Vi efterlyser alle, der var til stede ved busstoppestedet og også de personer, der stod på den anden side af Frederikssundsvej,« siger Tommy Laursen til Ritzau.