Vold mod en tjenestemand.

Sådan lyder sigtelsen mod en 21-årig mand, der onsdag aften i bil forsøgte at flygte fra politiet, mens en betjents arm sad fastklemt i sideruden.

Manden fremtilles torsdag formiddag i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus. Det skriver Østjyllands Politi på X.

Episoden fandt sted i går ved 20.30-tiden, hvor den 21-årige mand blev stoppet i Hasle af en patruljevogn, fordi man mistænkte ham for at være flygtet fra et færdselsuheld.

Hvad der så skete, beskrives således af Østjyllands Politi:

»Da betjenten forsøgte at åbne mandens bildør, rullede den 21-årige vinduet op og kørte fra stedet i høj fart – direkte imod den modkørende trafik med betjentens arm siddende fastklemt i bilen.«

Bilen skulle have kørt »flere meter«, inden det lykkedes for betjenten af vriste sig fri.

Den 21-årige mand slap dog væk.

Efterfølgende blev han alligevel anholdt på en adresse i Tilst.

»Han fremstilles i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling, og hans bil blev beslaglagt grundet bestemmelserne om vanvidskørsel,« lyder det fra Østjyllands Politi.

Grundlovsforhøret er sat til at begynde kl. 11.30.

Politiet søger også vidner til hændelsen, der fandt sted på Jernaldervej i Hasle. Kontakt kan ske via tlf. 1-1-4.