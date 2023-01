Lyt til artiklen

Er det dig, eller ved du, hvem det er? Så henvend dig til politiet.

Sådan lyder opfordringen fra Nordjyllands Politi, der søger et specifikt vidne i en sag om drab på 38-årig mand begået i lørdags.

Politiet har foreløbig sikret sig varetægtsfængsling af tre personer i sagen om drabet på manden, som blev fundet livløs ved biblioteket i Rendsburggade i Aalborg.

Men man arbejder fortsat på at klarlægge handlingsforløbet i forbindelse med drabet, og derfor efterlyser man nu et konkret vidne.

»Vi søger en mand, der har befundet sig ved bibliotekets hovedindgang kort efter klokken 21 lørdag aften,« siger politikommissær Carsten Straszek, der leder efterforskningen af sagen, i en pressemeddelelse.

»Denne mand gik i dialog med to personer, som havde taget ophold foran bibliotekets hoveddør. Manden følte sig formentlig generet af den høje musik, som personerne spillede, og han tog derfor kontakt til dem,« fortæller Carsten Straszek desuden.

Politiet vurderer, at den pågældende mand befandt sig ved biblioteket omkring gerningstidspunktet og derfor kan have set eller hørt noget, som kan være vigtigt for sagen.

Den efterlyste mand beskrives som:

mand

35-55 år

med kort hår og lys i huden

dansktalende

iført mørk jakke med pelskrave, mørke bukser og mørke sko

Politiet opfordrer manden og andre, der kan have set noget mistænkeligt i området lørdag aften, til at henvende sig på telefon 114.