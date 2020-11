En person er sigtet for at myrde den efterlyste Maria From Jakobsen.

Personen sigtes for drabet på den efterlyste Maria From Jakobsen, oplyser Nordsjællands Politi.

'Nordsjællands Politi har foretaget anholdelse af en person og sigtet denne for drab på den efterlyste Maria From Jakobsen fra Frederikssund. Personen fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Hillerød kl. 15. Vi har ingen yderligere oplysninger før grundlovsforhøret,' skriver politiet på Twitter.

Et hus i Frederikssund har siden søndag aften været spærret af med polititape.

Natten til mandag samt mandag morgen har Hjemmeværnet holdt eventuelle nysgerrige på afstand, og mandag formiddag har politiet afløst de frivillige.

Siden klokken 10.00 har politiet været talstærkt til stede på adressen. Der er tale om både teknikere og hundepatruljer, som lige nu undersøger området omkring huset, mens teknikerne arbejder indenfor, oplyser B.T.s mand på stedet.

Huset tilhører ifølge B.T.s oplysninger den forsvundne Maria From Jakobsen. Hun har boet der sammen med sin mand og deres fire børn.

Den 43-årige kvinde forsvandt 26. oktober fra sit hjem i Frederikssund i det, som politiet kalder 'nedtrykt tilstand'. Kvindens bil blev senere fundet på Rødkildevej ved Bellahøj af en beboer i området, men siden har der ikke været afgørende nyt i sagen.

Sagen har været prioriteret højt af politiet, som flere gange side har sendt efterlysninger ud og anmodet om offentlighedens hjælp til at finde kvinden.

Artiklen opdateres...