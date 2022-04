En 46-årig mand fra Tylstrup er ved Retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet frem til 25. maj for blandt andet dødstrusler mod sin ekskæreste.

Det fortæller anklager ved Nordjyllands Politi Kristina Frandsen.

Den 46-årige er sigtet for ti forhold af blandt andet dødstrusler og hærværk over for sin ekskæreste og dennes nye kæreste på en adresse i Agersted.

Den lange stribe af forhold tager sin begyndelse 20. marts. Her har den 46-årige angiveligt sat ild til en bil på adressen, der udbrændte, ligesom han er sigtet for at have udøvet hærværk natten mellem 4. og 5. april mod to biler på samme adresse.

Bilernes forruder blev knust, og der var skrevet 'Dø' og 'Svin' med spraymaling på bilerne.

Desuden er han sigtet for at have placeret to trusselsbreve natten mellem 12. og 13. april, hvor der blandt andet stod 'Dø' og 'Jeg smadrer jeres liv'.

Den 46-årige var angiveligt på spil igen den 15. april, hvor han knuste en rude på ejendommen. Men bare tre dage senere var han på adressen igen, hvor han er sigtet for at have hældt gullig, ætsende væske ud over to biler.

Manden er sigtet for igen at have sat ild til en bil 26. april, hvor bilen udbrændte.

Anklager Kristina Frandsen oplyser, at manden blev anholdt onsdag aften. Grunden til varetægtsfængslingen er blandt andet, at Retten fandt, at der var risiko for, at manden ville begå nyt hærværk, hvis ikke han blev varetægtsfængslet.

Manden nægter sig skyldig i anklagerne.