Tag ikke billeder af tyvekoster. En læresætning, der før har kostet tyveknægte dyrt.

En østeuropæisk mand er nu varetægtsfængslet i en større hælerisag, hvor han blev anholdt i slutningen af marts og efterfølgende varetægtsfængslet.

Han var efterlyst af politiet og mistænkt for at have smuglet forskellige hælervarer ud af Danmark tidligere på måneden. Hælervarerne mente politiet stammede fra forskellige indbrud i private boliger.

Politiet kan nu føje endnu et indbrud på listen over sager, som østeuropæreren mistænkes at have forbindelse til, for på sig havde manden et billede af seks flasker whisky, der hver især havde et unikt nummer.

Samlingen udgør en anseelig værdi, idet en enkelt flaske kan have en værdi af op til cirka 50.000 kr., så whiskyflaskerne kan være anskaffet i et samler- eller investeringsøjemed.

Mandag udbad politiet sig hjælp i jagten på whiskyens rette ejermand. Ejeren er nu lokaliseret.

Desværre for ejeren er de seks flasker ikke fundet.

Men indbruddet, hvor flaskerne blev stjålet ved et indbrud i en ejers bolig i Egedal kommune, indgår nu i den samlede sag.

