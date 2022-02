Knoglebrud på højre side af kraniet og blødninger i hjernen.

Det er bare nogle af de alvorlige skader, som en nyfødt baby mandag blev indlagt med på Odense Universitetshospital. Nu er forældrene varetægtsfængslet.

Det oplyser senioranklager ved Sydøstjyllands Politi Christina Bork Hansen til B.T.

Den kun fem uger gamle baby, der blev født 2. juledag, blev mandag indlagt og herefter overført til Odense Universitetshospital, hvor han blev vurderet til at være i livsfare.

Forældreparret, der er fra Sdr. Omme i Jylland, er sigtet for på en ukendt måde at have tilføjet babyen skaderne. De er sigtet efter den grove voldsparagraf §245 i straffeloven, der kan give op til seks års fængsel.

Udover knoglebrud og blødninger i hjernen, konstaterede lægerne på Odense Universitetshospital også blødninger bagerst i øjnene og enkelte punktformede blødninger i begge øjne hos drengen.

Parret på henholdsvis 25 og 27 år nægtede i retten at have udsat deres baby for vold. Grundet dørlukning kan Christina Bork Hansen ikke oplyse, hvad forældreparrets forklaring ellers var i retten.

»De blev begge varetægtsfængslet i fire uger, og nu skal sagen efterforskes,« siger senioranklager Christina Bork Hansen.