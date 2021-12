I over ti år har beboere i Hasselager klaget over støj fra festlokalet i Babylon Huset, som ligger under 200 meter fra deres hjem. Det har optrappet en konflikt mellem dem, ejerne og kommunen, men nu bliver der endelig gjort noget ved støjen.

Kommunen har nemlig meddelt ejerne af det store festlokale, at de senest den 15. februar næste år skal have nedbragt støjen, efter de i efteråret kunne konstatere, at støjen fra lokalet var alt for høj.

Det betyder blandt andet, at de senest midt i februar skal have opsat et støjværn, som automatisk slukker for musikken, hvis der åbnes et vindue, eller hvis lydniveauet bliver så højt, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overskrides ved de omkringliggende boliger.

Det fremgår af påbuddet, der er blevet sendt til de implicerede parter, og som B.T. Aarhus er i besiddelse af. Fremover er det udelukkende det anlæg, som støjværnet er koblet op på, der må spilles musik fra.

Her ses Babylon Huset, som gemmer sig bag en stor indhegning på den anden side af de høje træer og buske. Her holdes der blandt andet mange store arabiske og tyrkiske bryllupper. Foto: Nina Gaunø Fredberg Vis mere Her ses Babylon Huset, som gemmer sig bag en stor indhegning på den anden side af de høje træer og buske. Her holdes der blandt andet mange store arabiske og tyrkiske bryllupper. Foto: Nina Gaunø Fredberg

I første omgang var planen, at det allerede skulle være i orden nu, men på grund af mangel på materialer til at lave foranstaltningerne, har ejerne fået udsat datoen til 15. februar. Birgitte Kloppenborg-Skrumsager, der er afdelingsleder ved Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, har dog fuld tiltro til, at det på det tidspunkt skulle være i orden.

»De er i gang derude, og de er faktisk rigtig godt i gang, så vi har stor tiltro til, at de når det,« siger hun.

B.T. Aarhus har ad flere omgang beskrevet problematikken, som nu har fået kommunen til at handle.

Det glæder naboerne på Hasselengen, Hasselhøjen og Lemmingvej, selvom det skinner igennem, at de stadigvæk har lidt svært ved at forstå, hvorfor der først sker noget nu. Siden 2009 har de nemlig klaget næsten 200 gange over støj fra festlokalet, som kan rumme op til 600 personer.

»Jeg mener ikke, at de (kommunen, red.) har passet deres arbejde. Mængden af klager burde have gjort, at de havde reageret langt tidligere. Det er ikke bare i et år eller to år, de har svigtet. Det er siden 2009, da problemet foldede sig ud for første gang. Havde jeg haft økonomien til det, var jeg flyttet herudefra for lang tid siden,« lyder det fra Michael, der i løbet af de seneste tre år har sendt mere end 45 klager til kommunen.

Han har planer om at lægge sag an mod kommunen og de ansvarlige embedsmænd – ligesom han er i gang med at oprette et firma kaldet Highfive Hævn, som er ved at få monteret bashøjttalere, så han mod betaling kan køre den ud til politikere, embedsmænd og andre, som ikke overholder Miljøstyrelsens støjgrænser.

»Det er et lille hyggeprojekt, og så må vi se, om det bliver fuldført, eller om det skal lægges på vågeblus,« siger han.

OVERBLIK: Den store cirkel indkapsler beboelsesområdet ved Hasselhøj og Hasselengen. På den anden side af træerne og jernbanen ses Babylon Huset, som er markeret med en mindre rød cirkel. På vejen, hvor Babylon Huset ligger, er det mest virksomheder, som holder til, men på den anden side af Lemmingvej er der ligeledes privatbeboelse. Det er beboere fra Hasselhøj, Hasselengen og Lemmingvej, der senest har sendt en klage over støj til kommunen. Foto: Google Street View Vis mere OVERBLIK: Den store cirkel indkapsler beboelsesområdet ved Hasselhøj og Hasselengen. På den anden side af træerne og jernbanen ses Babylon Huset, som er markeret med en mindre rød cirkel. På vejen, hvor Babylon Huset ligger, er det mest virksomheder, som holder til, men på den anden side af Lemmingvej er der ligeledes privatbeboelse. Det er beboere fra Hasselhøj, Hasselengen og Lemmingvej, der senest har sendt en klage over støj til kommunen. Foto: Google Street View

En af de andre beboere fortæller, at hun er glad for, at der endelig bliver gjort noget fra kommunens side. Problemet er, ifølge hende, nu bare, at man stadig er langt fra at være i mål med at gøre området tåleligt at bo i. Det er Michael enig i.

»Det er selvfølgelig rigtig godt, og så håber jeg bare, at de overholder det og ikke sjusker med installationerne, men der er mere i det end det. Vi står stadig med problemer i forhold til fyrværkeri derfra. Det skal vi også have løst,« lyder det fra kvinden, der ligesom de andre beboere ønsker at være anonym, da hun frygter, hvordan ejerne af Babylon Huset vil reagere på hendes kritik.

Hun fortæller, at beboerne ofte oplever, at de bliver forstyrret af, at der bliver affyret fyrværkeri fra festlokalet, som blandt andet bruges til arabiske og tyrkiske bryllupper, selvom fyrværkeri ikke er lovligt uden tilladelse.

Det anmelder de til politiet, men her lyder svaret oftest, at de ikke har nok patruljevogne til at komme forbi, og derfor bliver det ikke stoppet.

»Vi har henvendt os til dem mange gange, men de siger, at de ikke har patruljevogne ledige, og så kommer de ikke. Vi har også sendt en klage til politidirektøren, men den har vi heller ikke fået svar på. Det synes jeg virkelig er for dårligt,« siger hun.

B.T. Aarhus har været i kontakt med Østjyllands Politi, der bekræfter, at de har mange anmeldelser liggende fra beboerne – både om støj og fyrværkeri fra Babylon Huset, og de bekræfter også, at de ikke altid har mulighed for at rykke ud.

»Som udgangspunkt bliver vores ressourcer prioriteret i forhold til alvorligheden i anmeldelserne, så vi forsøger at komme derud, når vi får anmeldelserne, men det er hele tiden et spørgsmål om, at vi skal sørge for at være dér, hvor behovet er størst,« forklarer vicepolitikommissær Martin Rasmussen og fortsætter:

»Men samtidig er det vigtigt at sige, at de for guds skyld skal blive ved med at anmelde, for jeg lover, at vi tager det alvorligt. Jeg kan bare ikke love, at vi altid tager derud.«

Han bekræfter desuden, at politiet har modtaget klagen til politidirektøren 14. november. Den er de lige nu i gang med at behandle. Derudover vil de i den nærmeste fremtid tage fat i alle de implicerede parter, da de godt kan se på antallet af anmeldelser, at det er en stor problematik.

»Vi kommer til at indgå et samarbejde med de forskellige parter derude – både beboerne, ejerne og kommunen – fordi det er klart, vi ikke er interesseret i, at beboerne ikke føler sig hørt og ikke føler, at det er et trygt sted at være,« siger vicepolitikommissæren.