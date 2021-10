»Så skru da for helvede ned.«

En kvinde står ude i sin have i Hasselager, idet der ligner et roligt og almindeligt beboelseskvarter med sine røde rækkehuse, ligusterhække og legeplads i midten. Hun råber med fuldt tryk mod de høje træer på den anden side af Lemmingvej. Hun ved godt, at det ikke nytter noget, men ligesom de fleste andre beboere i området, har hun fået nok.

Nok af at få sin nattesøvn ødelagt gang på gang på grund af fyrværkeri og den tunge bas fra den usynlige fjende på den anden side af træerne og jernbanen kun omkring 200 meter i fugleflugt fra hendes og de andres hjem.

»Jeg kan huske en torsdag, hvor de først stoppede klokken halv fire, og i mandags, hvornår stoppede de der? klokken to om natten?« spørger hun henvendt til en af de andre beboere, som er gået til sin læge efter sovepiller i håbet om en uafbrudt nattesøvn.

OVERBLIK: Den store cirkel indkapsler beboelsesområdet ved Hasselhøj og Hasselengen. På den anden side af træerne og jernbanen ses Babylon Huset, som er markeret med en mindre rød cirkel. På vejen, hvor Babylon Huset ligger, er det mest virksomheder, som holder til, men på den anden side af Lemmingvej er der ligeledes privatbeboelse. Foto: Google Street View

Ligesom kvinden i haven blev hendes nattesøvn også forstyrret af støjen så sent som i mandags.

»Jeg ringede til politiet, fordi der var fyrværkeri. De sagde, at de var på sagen, fordi vi ikke var de første, der havde ringet,« fortæller hun.

B.T. Aarhus har besøgt området, og det viser sig, at de to kvinder blot er to ud af en række beboere i området, som kan berette om de voldsomme støjproblemer, som de mener kommer fra Babylon Huset på den anden side af træerne.

Et stort festlokale med plads til op mod 600 mennesker, hvor der blandt andet afholdes store tyrkiske og arabiske bryllupper.

Her ses Babylon Huset, som gemmer sig bag en stor indhegning på den anden side af de høje træer og buske. Foto: Nina Gaunø Fredberg

Det blev opført i 2009, og har fra start mødt kritik.

Det vidner den store bunke af sagsdokumenter om Babylon Huset hos Miljø og Teknik i Aarhus Kommune om. I skrivende stund består den af mere end 180 dokumenter, hvoraf mange er klager.

»Det er ufatteligt, at det kan få lov at fortsætte,« lyder det fra en af de andre beboere, som har fortalt B.T. Aarhus om problematikken. Han ønsker ligesom de andre beboere at være anonym, da de frygter, hvordan ejerne af Babylon Husets vil reagere.

Han arbejder som lastbilchauffør og har ligesom de andre svært ved at få sin nattesøvn på grund af de høje lyde fra bassen, og det fyrværkeri, som ifølge ham, jævnligt bliver fyret af derovre.

»Den der afbrudte søvnrytme, den gør sgu nas. Jeg får ikke hvilet ud, før jeg skal ud og køre. Det er ikke særlig betryggende,« lyder det fra ham.

Beboerne mener, at det nemmeste er at lukke ørerne for støjen og lade som ingenting, men sommerens mange fester har gjort, at det nu er blevet dråben.

»Jeg har det sådan, at stopper det ikke herovre, eller bliver det i hvert fald ikke cuttet ned til klokken 22 eller et eller andet, så flytter jeg,« lyder det enstemmig fra de to kvinder, som begge har anmeldt støjen til politiet flere gange, uden at der er sket det store. Senest i mandags.

De er derfor gået til kommunen med en klage, som 58 husstande fordelt på vejene Hasselhøj, Hasselengen og Lemmingvej har skrevet under på, hvori de forklarer Teknik og Miljø problematikken engang for alle.

»Spørgsmålet er jo, hvordan de overhovedet har fået lov til at få en bevilling til sådan noget i tæt bebygget område,« lyder det fra en af kvinderne.

Klagen blev sendt 26. august i år, men det har ikke hjulpet. Heller ikke selvom mængden af underskrifter siden er vokset.

Hasselhøjen og Hasselengen er en del af et stort beboelsesområde i Hasselager bestående af mange ens røde rækkehuse og enkelte lejligheder. Der bor flere hundrede mennesker. Foto: Nina Gaunø Fredberg.

Fra Miljø og Teknik lyder det skriftlige svar til beboerne, at de i august og september har været ude og lave støjmålinger fire gange ved Babylon Huset, imens der blev holdt fest, men ingen af disse støjmålinger har vist, at støjgrænsen er overskredet.

Ved tre ud af fire målinger blev der ikke engang spillet musik, oplyser de i mailen. Det svar giver beboerne dog ikke noget for.

»Vi har fået et fuldstændigt latterligt og useriøst svar, som vi ikke kan bruge til noget. Jeg synes, at de simpelthen holder os for nar,« lyder det fra en af beboerne.

De mener ikke, at fire tilfældige målinger kan give et retvisende billede af støjen.

»Hvis de skal lave støjmålinger, så skal de komme herud en fredag eller lørdag aften, hvor der er gang i den. Jeg kan ikke forestille mig, at det skal være lovligt at genere så mange mennesker på den måde,« siger en af beboerne.

De har derfor nu sendt endnu en klage afsted til Teknik og Miljø, som de dog ikke har fået svar på endnu.

B.T. Aarhus har talt med de ansvarlige hos Babylon Huset.

De erkender, at der har været mange fester, efter at samfundet igen har kunnet åbne op oven på coronapandemien. Det vil sige over foråret og sommeren.

Men de afviser, at der er blevet affyret fyrværkeri uden tilladelse fra myndighederne, og at festerne skal have varet til langt ud på natten, ligesom flere af beboerne har berettet om.

Ifølge dem har det hverken været tilfældet i weekenderne eller hverdagen.

»Vi har godt nok travlt. Det må jeg sige, men jeg kan garantere, at der er blevet lukket inden klokken 01. Vi har aldrig haft fester til klokken 04 om morgenen. Det passer simpelthen ikke,« fortæller Sarah Hansen, der er sekretær og talsperson ved Babylon Huset.

Så I mener ikke, at det kan passe, at deres nattesøvn kan være blevet forstyrret?

»De er sikkert blevet forstyrret, og det beklager vi rigtig meget, men ikke i det omfang, der bliver fortalt om. Det tvivler jeg i hvert fald på. Jeg kan godt forstå, at de er irriterede, men jeg kan ikke bede folk om, at de ikke må danse og høre musik. Vi har også fået lavet en støjmåling herude i 2017, og den viser også, at det ikke er for højt,« siger Sarah Hansen.

Hun bekræfter, at de løbende har modtaget klager fra beboerne, og at politiet også har været forbi, men håber nu, at de i stedet kan gå dialogens vej.

»Jeg vil gerne invitere alle på en kop kaffe til et møde, hvor vi kan tale ud om tingene, så vi kan gøre det bedst muligt for dem og os. Vi kan ikke flytte, for det er vores forretning, men vi vil heller ikke have at vores naboer skal flytte,« afslutter hun.

Hos Kolt-Hasselager Fællesråd fortæller de, at de også er bekendte med problematikken, som de også for kort tid siden modtog et brev fra beboerne om.

De har derfor inviteret repræsentanter for beboerne til deres bestyrelsesmøde den 9. november, så de kan blive klogere på problematikken, som de erkender, at de har kendt til på rygtebasis i flere år.

B.T. Aarhus ville gerne have spurgt de ansvarlige ved Teknik og Miljø ind til, hvad de videre vil gøre i sagen, men det har ikke været muligt at få et interview.