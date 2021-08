Kære læser. Her er vi. B.T.s nye redaktion i Aarhus.

Nogle har allerede hørt lidt om os, for vi har den seneste måned haft travlt med at ringe til kilder, lytte på vandrørene og læse dokumenter, men for de fleste vil vi være en ny dreng i klassen. I dag, tirsdag klokken 17, går vi i luften med vores nye medie B.T. Aarhus.

Fremover kan du hver dag finde stribevis af artikler om din by på forsiden af Danmarks største digitale nyhedsmedie, bt.dk, bt.dk/aarhus og i avisen, der fra onsdag hedder B.T. Aarhus. Vi er jeres nye medie i Aarhus. Lavet i hjertet af byen til jer, aarhusianerne. For vi mener, der er brug for et nyt medie, der vil byen på dens egne præmisser. Aarhus er en storby med alt, hvad der hører til. Uanset hvad folk i København tror.

Bag B.T. Aarhus sidder otte mænd og kvinder, der alle elsker Aarhus. Vi bor i og omkring byen, og vi møder hver dag ind på vores kontor i Møllegade. Vores journalistik opstår, når vi undrer os, interesserer os eller bare har øjne og ører åbne, når vi cykler gennem Mejlgade, Jægergårdsgade eller venter på Letbanen (når den kommer).

Men vi ser ikke alt. Vi er afhængige af, at I, kære læsere, sender jeres tips og ideer til os. Vi er bestemt ikke for fine til at gribe små og store historier, som I har opdaget i morgentrafikken, på vej i vuggestuen eller blot en undren, der er opstået, mens I stod ved kaffemaskinen på jobbet. Hvis det interesserer dig, vil det garanteret også være værd at læse om for mange andre.

Redaktionschef Kenneth Elkjær Vis mere Redaktionschef Kenneth Elkjær

I B.T. Aarhus får du personlige guides til livet i storbyen og breaking news. Vi vil tæt på de interessante mennesker, der bor i Aarhus, og som har en historie, der skriger på at blive fortalt, men vi vil også kaste kritiske blikke på dem, der sidder på magten. Vi er kærlige, kritiske og altid med dig, kære læser.

B.T.s reportere bliver dine øjne og ører der, hvor du ikke selv har adgang eller tid til at være i Aarhus. Vi er med, når AGF spiller hjemme og ude, vi er i retten, når der falder dom i opsigtsvækkende sager, og vi er med, når byens puls koger til Festugen. Vi følger nøje med, når der planlægges nye byggerier, og vi jubler med, når der drysser Michelin-stjerner over Aarhus.

Vi ved allerede – efter blot en måned – at Aarhus er fyldt med gode historier, som vi glæder os til at lægge spalter til fremover. Vi håber, I vil læse med.