Der er tale om ulovlige parkeringer, og derfor er en p-bøde helt på sin plads.

Sådan er melding fra Aarhus Kommune, efter B.T. tidligere bragte en video, der viste, at 38 biler, der holdt på Kongevejen i Aarhus, havde fået en p-bøde i ruden.

»Der er ikke nogen parkeringspladser på Kongevej. Bilerne er kørt op over en cykelsti. De holder på både fortov og cykelsti,« fortæller afdelingsleder for parkering i Aarhus Kommune Joshua Krogager til B.T. og tilføjer:

»Der er ingen skilte, som viser, man må holde der overhovedet. Det skaber udfordringer for trafiksikkerheden, da fodgængere så bliver tvunget til at gå ude på en ret trafikeret vej.«

På Kongevejen bliver der i forbindelse med forskellige arrangementer og begivenheder indimellem givet tilladelse til, at man må skråparkere på vejen, hvor det normalt er ulovligt at parkere.

Her fortæller afdelingslederen, at kommunen blot giver tilladelse til parkering, hvis en arrangør i form af for eksempel Tivoli har ansøgt om det, og at der er herefter er klare regler for, hvordan der skal skiltes.

»Det er vigtigt at sige, at det ikke er noget, kommunen laver det her. En arrangør har mulighed for at ansøge om tilladelse i en begrænset periode, og den kan vi så give tilladelse til,« fortæller han.

Han oplyser samtidig, at der er massere af gratis parkering i området, som gerne må benyttes.

B.T. har forholdt kommunens svar til afsenderen af videoen, der viser de mange p-bøder, 52-årige Claus Broberg.

Claus Broberg kører flere gange om ugen forbi Kongevejen, fordi han bor i Beder og arbejder i Aarhus C. Foto: Privatfoto Vis mere Claus Broberg kører flere gange om ugen forbi Kongevejen, fordi han bor i Beder og arbejder i Aarhus C. Foto: Privatfoto

»Jeg kan godt forstå, det er ulovligt. Men problemet er, at den ene dag er det lovligt, og næste dag er det så ulovligt igen. Hvis kommunen sender cityassistenter så langt ud, så er det nok, fordi bilisterne tror, de må holde der,« siger han og tilføjer:

»Hvis man alene på en dag kan give så mange bøder, så er der nok et problem. I forhold til de mange gratis parkeringspladser, så burde man nok sætte et skilt op, der henviser til dem. Det er jo tydeligt, at folk ikke aner det.«