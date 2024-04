Han var hendes store kærlighed i hendes ungdomsår.

Nu er det kommet frem, at den britiske prinsesse Beatrices tidligere kæreste Paolo Liuzzo er afgået ved døden.

Det skriver flere britiske medier som The Telegraph, The Independent og The Sun, som har fået den triste nyhed bekræftet af politiet.

Han blev fundet død på et hotelværelse i den amerikanske storby Miami.

Arkivfoto af Paolo Liuzzo tilbage i 2006. Foto: Paul Kapteyn/AP/Ritzau Scanpix

Den britiske prinsesse var 17 år, da hun fandt sammen med den seks år ældre Paolo Liuzzo, der er søn af en italiensk plastikmagnat, tilbage i 2005.

Det var dog først året efter, at deres forhold kom frem i offentligheden, da han kom med Beatrice og hendes familie – som blandt andet tæller faderen prins Andrew og moderen hertuginde Sarah 'Fergie' Ferguson – på en skitur til Verbier i Schweiz.

Dengang vakte forholdet en del opsigt.

Blandt andet fordi det kom frem, at Paolo Liuzzo, som opvoksede i New York, fire år forinden havde været involveret i et slagsmål, der endte med dødelig udgang, da en amerikansk medstuderende i Massachusetts mistede livet.

Han blev dengang idømt 100 timers samfundstjeneste for overfald og vold.

Til at begynde med støttede Fergie ifølge The Sun datterens romance med Paolo Liuzzo:

»Vi har alle vores egne rejser og skal lære at begå os, men Beatrice er en fornuftig pige, snart 18 år, med mange venner, herunder Paolo,« udtalte hun dengang.

Omtalen af deres forhold førte dog til, at Paolo Liuzzo blev tvunget til at vende tilbage til USA, da han havde overtrådt betingelserne for sin prøveløsladelse, da han kun måtte rejse til udlandet for at arbejde.

Efterfølgende kom det ifølge The Independent frem, at parret var gået fra hinanden.

Nu kan de britiske medier berette om, at Paolo Liuzzo tilbage i februar blev fundet død på et hotelværelse i Miami.

Til The Sun fortæller Michael Vega fra Miami Police Department, at politiet blev kaldt ud til et værelse på hotellet – CitizenM Miami Worldcenter – klokken 15.22 den 7. februar.

Kort efter blev Paolo Liuzzo, der arbejdede som kunstkonsulent, erklæret død.

Dødsårsagen er ikke oplyst, men til The Sun fortæller Michael Vega, at man efterforsker sagen som »et dødsfald på grund af en overdosis«.

Sagen efterforskes fortsat, lyder det.

Her ses prinsesse Beatrice med sin mand, Edoardo Mapelli Mozzi, i september sidste år. Foto: Hollie Adams/Reuters/Ritzau Scanpix

Siden 2018 har prinsesse Beatrice været sammen med den britiske ejendomsudvikler Edoardo Alessandro Mapelli Mozzi, som kommer fra en italiensk adelsfamilie.

De to blev gift i 2020, og året efter kom deres datter, Sienna, til verden.