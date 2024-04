»Show me the evidence (Bevis det, red.).«

Sådan lyder det resolut fra militærekspert Peter Viggo Jakobsen, efter Hviderusland torsdag har anklaget Litauen for at sende kampdroner mod landets hovedstad.

»Hvorfor i alverden skulle de gøre det? Det har jeg meget svært ved at gennemskue,« siger Peter Viggo Jakobsen, der er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet.

Ifølge flere russiske nyhedsmedier, herunder Tass, oplyste Hvideruslands sikkerhedstjeneste torsdag tidlig eftermiddag, at man havde afværget et droneangreb på hovedstaden Minsk med droner affyret fra NATO-landet Litauen.

Men det giver »ingen mening«, forklarer Peter Viggo Jakobsen:

»Hvis det viser sig at være rigtigt, hvem har så gjort det? Jeg skal se noget troværdig dokumentation, før jeg tror på, at en statslig aktør fra Litauen står bag,« lyder det.

Men hvad skulle Hviderusland få ud af at sige det, hvis det ikke passer?

»For at skabe en masse pres, og vise, at NATO er aggressive. Det kan godt være en del af en propagandakampagne. Det ville ikke være første gang, at Hviderusland eller Rusland beskylder Vesten for noget. Hvorfor man bruger Litauen, har jeg svært ved at gennemskue.«

Skal vi være bekymrede?

»Der er ingen grund til at være bekymret for, at det skal udløse 3. verdenskrig. Men man vil da gerne finde ud af, hvad der er op og ned. Indtil videre er det svært at forholde sig til, når der ikke er mere information,« siger Peter Viggo Jakobsen.

Litauens hær afviser ifølge Reuters påstanden om, at det har sendt droner mod Minsk.

Hviderusland er Ruslands allierede. Lukasjenkos regime tillod i februar 2022 Rusland at bruge Hviderusland som springbræt til invasionen i Ukraine.