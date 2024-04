I dag indfører Venedig som den første beboede by i verden entré for turister.

Det har vakt både vrede og harme. Ikke blandt turisterne – men blandt de lokale.

Flere borgergrupper i Venedig har således planer om at demonstrere i protest mod tiltaget, skriver The Guardian.

»Jeg kan fortælle dig, at næsten hele byen er imod det,« siger Matteo Secchi, som er formand for en af borgergrupperne, der har kæmpet imod tiltaget, til det britiske medie og fortsætter:

»Man kan ikke indføre betalt entré til en by. Det, de (bystyret, red.) gør, er at transformere byen til en forlystelsespark. Det er et dårligt image for Venedig. Helt ærligt; er det en joke?«

Med over 15 millioner besøgende om året er Venedig ved at drukne i sin egen succes, så i et forsøg på at begrænse antallet af turister har bystyret indført en éntre på fem euro (37,28 kroner) for endagsturister.

Siden 1950erne er antallet af indbyggere på Venedigs hovedø skrumpet med mere end 120.000, hovedsagelig på grund af masseturismen, som har gjort byens pladser og gader så tætpakkede, at det ofte er svært at komme frem og få en hverdag til at fungere.

Men hvorfor er mange lokale så modstandere af entré-tiltaget, som jo netop skal begrænse antallet af turister i den verdensberømte kanalby?

En person viser en kalender, hvor det fremgår, hvilke dage der skal betales entré for at besøge Venedig som endagsturist. I baggrunden ses Santa Lucia-togstationen. Foto: Gabriel Bouys/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere En person viser en kalender, hvor det fremgår, hvilke dage der skal betales entré for at besøge Venedig som endagsturist. I baggrunden ses Santa Lucia-togstationen. Foto: Gabriel Bouys/AFP/Ritzau Scanpix

En af årsagerne er, at de ikke mener, det er løsningen på problemet.

Ifølge Federica Toninello, som er formand for en lokal boligforening, vil det ikke holde turisterne tilbage at skulle betale fem euro for at få adgang til byen.

Hun mener i stedet, at bystyret skulle sætte ind overfor de galopperende huspriser og peger i den forbindelse på at indføre regler, som begrænser muligheden for at udleje boliger via tjenester som Airbnb.

Det er i første omgang kun på 29 udvalgte dage i 2024, der skal betales entré – typisk i weekender eller på helligdage, hvor tilstrømningen af turister er særlig stor.