Den canadiske milliardær Stewart Butterfields 16-årige datter Mint er forsvundet.

Det var hendes mor, Caterina Fake, som slog alarm mandag morgen.

Aftenen før var Mint Butterfield blevet spottet i Bolinas-området i San Francisco, men siden er den 16-årige pige ikke blevet set, skriver San Francisco Chronicle.

Hun skulle være løbet væk hjemmefra.

Stewart Butterfield grundlagde teamkommunikations-platformen Slack og blev mangemilliardær, da han i 2020 solgte virksomheden til Salesforce.

Ifølge politiet befinder hans datter sig sandsynligvis i et berygtet område i San Francisco.

Nærmere bestemt Tenderloin, som Mint Butterfield ofte har færdedes i også før sin forsvinden.

Tenderloin er berygtet for kriminalitet, at mange hjemløse holder til i bydelen – og for store problemer med stofmisbrug som følge af den voldsomme opioidkrise, der skyller hen over USA. På det seneste koncentreret omkring Fentanyl, som er et kraftigt syntetisk opioid, der minder om det smertestillende middel morfin, men er 50 til 100 gange mere potent.

Den canadiske milliardær og tidligere ejer af virksomheden Slack, Stewart Butterfield (arkivfoto). Foto: Joel Saget/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den canadiske milliardær og tidligere ejer af virksomheden Slack, Stewart Butterfield (arkivfoto). Foto: Joel Saget/AFP/Ritzau Scanpix

Politiet har efterlyst Mint Butterfield og leder efter hende i Tenderloin, men har fire dage efter pigens forsvinden endnu ikke fundet hende.

Der meldes ikke noget om, at politiet skulle frygte, at den 16-årige er blevet udsat for noget kriminelt.

Stewart Butterfield og Caterina Fake blev skilt i 2007, samme år som Mint Butterfield blev født.