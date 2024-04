Ifølge en topembedsmand fra Hamas er gruppen villig til at gå med til en våbenhvile på fem år eller mere med Israel og omdanne sig til et politisk parti.

B.T.s mellemøstkorrespondent, Jotam Confino, giver dog ikke meget for den udmelding.

»De fleste israelere kommer til at grine af den. Hamas gør det her for at fortælle omverdenen, at de godt kan tænke rationelt, og at de ikke er så slemme endda,« siger han.

Det er, Khalil al-Hayya, der kommer med den opsigtsvækkende udmelding i et interview med AP.

»Når de melder noget ud på arabisk er tonen en helt anden, så jeg tror, at det her er målrettet til lande, der gerne vil se Palæstina som en stat. I samme interview går han så også ud og siger, at Hamas på ingen måde fortryder 7. oktober,« siger Confino.

Et krav for våbenhvilen er, at en tostatsløsning skal implementeres.

At det forslag ikke har nogen gang på jord, ved Hamas udmærket godt, mener B.T.s mellemøstkorrespondent.

»De er helt klar over, at Israel ikke på nogen måde kan gå med til en tostatsløsning, hvor Hamas får nogen form for indflydelse,« siger han.

Problemet er, at Hamas spiller en stor rolle i spørgsmålet om fremtiden i området.

»Det er lidt af en gordisk knude det her. Hvis der skal være en palæstinensisk stat, så skal Hamas være med. De har meget stor støtte, og det er et problem, når der skal findes en løsning. De fleste normale lande som USA og Danmark kan godt se, at Israel ikke kan acceptere, at Hamas får indflydelse,« siger Confino.

Men én ting har Hamas opnået med udspillet.

»Nu er bolden sendt over til Israel. Nu har Hamas ligesom meldt ud, at de er klar til at leve i fred og fordragelighed,« siger B.T.s mellemøstkorrespondent.

I interviewet med AP siger Khalil al-Hayya også, at Israels planlagte landinvasion af Rafah ikke vil lykkes med at ødelægge Hamas.

Ifølge Jotam Confino er den invasion lige om hjørnet.

»Militæret har meldt ud, at de er klar, så de afventer kun grønt lys fra politikerne,« siger han.