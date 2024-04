Der er nyt fra Gaza og Vestbredden.

En topembedsmand fra Hamas, Khalil al-Hayya, har sagt, at gruppen er villig til at gå med til en våbenhvile på fem år eller mere med Israel og omdanne sig til et politisk parti.

Men kun hvis en tostatsløsning implementeres, har nyhedsbureauet AP rapporteret ifølge Al Jazeera.

Al-Hayya, som kom med sine kommentarer i et interview med AP i Istanbul, sagde, at Hamas ønsker at deltage i dannelsen af ​​en samlet regering for Gaza og Vestbredden.

Al-Hayya sagde også, at Israels planlagte landinvasion af Rafah ikke ville lykkes med at ødelægge Hamas.

Artiklen opdateres …